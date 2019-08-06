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06 Серпень 2019, Київ 13:55
Новини | Міжнародні

Китай застерігає американських політиків від втручання в справи Гонконгу

Поліція застосовує сльозогінний газ проти протестувальників, які підтримали загальноміський страйк із вимогою дотримання владою Китаю положень договору про напівавтономний статус регіону

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Гонконг належить Китаю, і Пекін дасть рішучу відповідь на будь-які дії, що завдають шкоди китайському суверенітету – з такою заявою виступив 6 серпня представник китайського Міністерства закордонних справ у справах Гонконгу.

Відповідаючи на висловлювання спікера Палати представників США Ненсі Пелосі, китайський дипломат зажадав негайного припинення контактів американських політиків із сепаратистами Гонконгу, повідомляє Reuters.

Ненсі Пелосі опублікувала 6 серпня заяву на підтримку «відважних учасників протестів у Гонконгу». Жителі Гонконгу показують світові, що «мрії про свободу, справедливість і демократію ніколи не можуть бути придушені несправедливістю і погрозами», йдеться в заяві спікера Палати представників США.

Структура «одна країна, дві системи» передбачає, що Гонконг має право зберігати власну соціальну, правову та політичну системи впродовж 50 років після 1997 року, коли відбулася передача міста під владу Пекіна з правління Великої Британії. Однак Комуністична партія Китаю все більше відступає від угоди шляхом насильства через непопулярні юридичні зміни.

Чергова демонстрація в Гонконзі переросла в серйозні зіткнення з поліцією – відео
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Чергова демонстрація в Гонконзі переросла в серйозні зіткнення з поліцією – відео

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В останні місяці тут відбуваються масові виступи міського населення проти зростаючого впливу Пекіна. Акції протесту переростають у сутички з поліцією. Сепаратистськи налаштовані гонконгці вже домоглися від міської адміністрації скасування закону про екстрадицію правопорушників у розпорядження центральних правоохоронних органів Китаю.

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