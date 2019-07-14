Гонконг: акції протесту тривають, тепер – проти китайських «спекулянтів»

Учасники акцій протестів у Гонконзі 13 і 14 липня виходять на мітинги в районі, популярному серед китайських шопінг-туристів. 13 липня переважно мирна демонстрація неподалік від кордону з Китаєм переросла в сутички з поліцією: протестувальники кидалися в поліцейських касками та парасольками, правоохоронці застосували гумові дубинки та сльозогінний газ. Попри це, в неділю протести продовжилися.

Увага мітингувальників переключилася з законопроекту про екстрадицію, який став першим приводом для протесту, на більш загальні проблеми, що викликають невдоволення гонконгців – наприклад, так звану «паралельну торгівлю». Йдеться про явище, коли туристи з решти території Китаю приїздять до міста Ша-Тінь, що належить до регіону Гонконгу, закуповують великі обсяги товарів, які потім перепродають у інших регіонах Китаю.

У суботу 13 липня протестувальники вийшли на марш із банером, на якому було написано «Забезпечте дотримання закону, зупиніть транскордонних спекулянтів». Чимало магазинів у Ша-Тінь були зачинені у зв’язку з протестами.

За даними журналістів інформаційної агенції Al Jazeera, на протест 13 липня вийшло близько 30 тисяч протестувальників.​

Протести в Гонконгу почалися в червні 2019 року через наміри влади автономії дозволити видачу правопорушників владі Китаю. Критики законопроекту вважають, що він може бути використаний для передачі в руки китайського правосуддя дисидентів і несправедливо переслідуваних людей.

9 липня голова уряду Гонконгу Керрі Лам заявила, що законопроект про екстрадицію «мертвий», однак це не заспокоїло вуличних протестувальників.

Китай при передачі йому Гонконгу в 1997 році запевнив Великобританію, що збереже на цій території основні права людини щонайменше впродовж 50 років.