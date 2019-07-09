Держдепартамент США затвердив продаж військового обладнання Тайваню на 2,2 млрд доларів

Державний департамент США затвердив продаж до Тайваню військового обладнання на 2,2 мільярда доларів, попри заперечення Китаю.

8 липня зовнішньополітичне відомство погодило можливий продаж 108 танків «Абрамс», 250 ракет «Стінґер» та іншого обладнання. Державний департамент передав ці пропозиції до Конгресу США.

Міністерство закордонних справ Китаю виступило проти продажу зброї до Тайваню, який Пекін вважає своєю територією.

Держдепартамент США натомість переконаний, що зброя допоможе Тайваню «протистояти поточним і майбутнім регіональним загрозам».

Офіс президента Тайваню висловив вдячність американській владі за рішення продати зброю.

Тайвань відокремився від Китаю у 1949 році та не має офіційних дипломатичних відносин зі США. При цьому Вашингтон – головний постачальник оборонної зброї до Тайваню.