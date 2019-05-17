Тайвань першим в Азії легалізує одностатеві шлюби

Тайвань першим в Азії вирішив легалізувати одностатеві шлюби – рішення підтримали місцеві законодавці.

Тисячі захисників прав геїв зібралися в столиці Тайваню, Тайбеї, 17 травня, де очікували на рішення.

«Сьогодні в нас є шанс творити історію і показати світові, що прогресивні цінності можуть закріпитися в східно-азійському суспільстві», – сказав президент Цай Інвень перед голосуванням, якому передували роки дебатів.

У 2017 році конституційний суд острова оголосив, що одностатеві пари мають право легально одружуватися, і встановив крайній термін 24 травня для легалізації таких шлюбів.

Тайвань історично був однією з провінцій Китаю, яка від 1949 року існує як фактично окрема держава. Більшість держав світу офіційно стоїть на позиції КНР, визнаючи тільки цю державу, хоча має контакти і з Тайванем.

І континентальний Китай, і Тайвань заявляють, що Китай єдиний, але і в Пекіні, і в Тайбеї вважають, що саме вони законно представляють весь Китай, включно з «тимчасово непідконтрольними» їм територіями.