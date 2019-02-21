У прем’єрки Сербії народилася дитина в одностатевій парі

Партнерка прем’єр-міністра Сербії Ани Брнабич народила хлопчика, повідомили в офісі прем’єр-міністра. Вона стала першим прем’єром країни, в якого народилася дитина в одностатевій парі, незважаючи на те, що в країні не визнаються одностатеві шлюби.

У заяві вказано, що мати дитини, Міліца Джурджич, і їхній син на ім’я Ігор «у порядку».

Ані Брнабич 43 роки, вона здобула освіту в США і Великій Британії.

У 2006 році вона заснувала національний Союз з регіонального економічного розвитку. Вона працювала координатором програми економічного розвитку місцевих громад у Сербії за сприяння Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та була міністром місцевого самоврядування. У 2017 році вона була висунута на посаду прем'єр-міністра країни, ставши першою жінкою-прем’єром у країні.

У 2018 році Брнабич взяла участь в гей-параді в Белграді, незважаючи на критику представників ЛГБТ-спільноти, які заявили, що права ЛГБТ в країні не набули значного прогресу за час, поки Брнабич перебуває на посаді прем’єра.

Прем’єр-міністр не коментує, коли в країні будуть дозволені гей-шлюби. Повідомляється, що в країні можуть бути дозволені одностатеві цивільні союзи, щоб наблизити Сербію до членства в ЄС.