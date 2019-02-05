Тегеран критикує Грецію та Італію через те, що вони не купують іранську нафту

Іран критикує Грецію та Італію через те, що вони не купують іранську нафту, попри дозволи з боку Сполучених Штатів Америки.

«Жодна європейська країна не купує нафту в Ірану, крім Туреччини», – цитує напівофіційне агентство ISNA міністра Біжана Зангане.

Він додав, що Греція та Італія «не купують іранської нафти і не відповідають на питання».

5 листопада 2018 року була відновлена друга хвиля санкцій США проти Ірану, які були скасовані в межах ядерної угоди 2015 року. Вони стосуються нафтодобувної, судноплавної, суднобудівної та фінансової сфер. Водночас імпортувати іранську нафту дозволили двом членам Європейського союзу – Греції й Італії – та шістьом іншим країнам – Туреччині, Китаю, Індії, Японії, Південній Кореї та Тайваню. Винятки запровадили, щоб ці країни змогли адаптуватися до санкцій.

Експорт нафти є ключовим джерелом для бюджету Ірану.

Офіційний Тегеран запевнив, що продовжить виконувати умови ядерної угоди, попри санкції. Водночас голова МЗС країни звинуватив Сполучені Штати в намаганнях повалити владу в Ірані.

Попередній етап санкцій США набув чинності у серпні. Вони стосуються іранських фінансових транзакцій в американських доларах, іранської автомобільної індустрії, купівлі комерційних літаків і металів, включно із золотом, а також продажів перських килимів.