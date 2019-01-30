Трамп назвав американських розвідників «наївними» через їхню оцінку загрози Ірану

Президент США Дональд Трамп дорікає керівникам американських розвідувальних служб через їхню оцінку небезпеки, яку для Сполучених Штатів становить Іран.

«Представники розвідки здаються надзвичайно пасивними і наївними, коли йдеться про небезпеку Ірану. Вони помиляються!» – заявив Трамп 30 січня в звичний для себе спосіб – повідомленням у мережі Twitter.

На його думку, спецслужби США недооцінюють загрози, які виходять від Тегерана.

«З моменту закінчення жахливої ядерної угоди з Іраном (Трамп має на увазі вихід США з угоди, яку далі виконують інші її сторони – ред.), вони (загрози – ред.) дуже різні, але є джерелом потенційної небезпеки і конфліктів. Вони випробовують ракети (минулого тижня) і більше, і є все ближчими до межі. Їхня економіка зараз руйнується, це є єдиним, що стримує їх. Будьте обережні з Іраном. Можливо, розвідка повинна повернутися до школи!» – додав він.

Твіти Трампа з’явилися на наступний день після того, як керівники розвідки сказали в Сенаті, що загроза з боку Ірану зменшилася, оскільки Тегеран не вживає заходів для створення ядерної бомби.

Сполучені Штати відновили санкції проти Ірану в листопаді 2018 року після виходу з ядерної угоди 2015 року, згідно з якою Тегеран отримав послаблення міжнародних санкцій в обмін на обмеження ядерної програми.