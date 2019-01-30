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30 Січень 2019, Київ 21:32
Новини | Міжнародні

Трамп назвав американських розвідників «наївними» через їхню оцінку загрози Ірану

Президент США Дональд Трамп

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Президент США Дональд Трамп дорікає керівникам американських розвідувальних служб через їхню оцінку небезпеки, яку для Сполучених Штатів становить Іран.

«Представники розвідки здаються надзвичайно пасивними і наївними, коли йдеться про небезпеку Ірану. Вони помиляються!» – заявив Трамп 30 січня в звичний для себе спосіб – повідомленням у мережі Twitter.

На його думку, спецслужби США недооцінюють загрози, які виходять від Тегерана.

«З моменту закінчення жахливої ядерної угоди з Іраном (Трамп має на увазі вихід США з угоди, яку далі виконують інші її сторони – ред.), вони (загрози – ред.) дуже різні, але є джерелом потенційної небезпеки і конфліктів. Вони випробовують ракети (минулого тижня) і більше, і є все ближчими до межі. Їхня економіка зараз руйнується, це є єдиним, що стримує їх. Будьте обережні з Іраном. Можливо, розвідка повинна повернутися до школи!» – додав він.

Твіти Трампа з’явилися на наступний день після того, як керівники розвідки сказали в Сенаті, що загроза з боку Ірану зменшилася, оскільки Тегеран не вживає заходів для створення ядерної бомби.

Директор національної розвідки США Ден Коутс
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Сполучені Штати відновили санкції проти Ірану в листопаді 2018 року після виходу з ядерної угоди 2015 року, згідно з якою Тегеран отримав послаблення міжнародних санкцій в обмін на обмеження ядерної програми.

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