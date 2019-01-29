Росія та Китай становлять найсерйознішу загрозу для кібербезпеки – директор розвідки США

Росія та Китай, які прагнуть розширити свій глобальний вплив, через шпигунство та кібератаки становлять найсерйознішу загрозу для Сполучених Штатів, заявив 29 січня в Сенаті США директор національної розвідки Ден Коутс.

У доповіді про глобальні загрози Коутс вказав, що відносини Кремля з Пекіном «ближчі, ніж це було впродовж багатьох десятиліть», і це створює ще більшу загрозу, оскільки частина союзників США віддаляються від Вашингтона у відповідь на зміну американської політики в сферах безпеки і торгівлі.

«Китай, Росія, Іран і Північна Корея все частіше використовують кібероперації для того, щоб загрожувати водночас і мисленню (громадян США – ред.), і комп’ютерам у різні способи – через крадіжку інформації, вплив на наших громадян або порушення критичної інфраструктури», – відзначив Коутс.

Директор національної розвідки США також повідомив, що ймовірно, що противники Сполучених Штатів уже шукають шляхи втручання у вибори 2020 року, вдосконалюють свої можливості та додають нові тактики, які можуть збільшити соціальну і расову напруженість усередині країни, підірвати довіру до влади і політиків, які вважаються антиросійськими.