Влада Гонконгу заявила, що «поховала» закон про екстрадицію, активісти не вірять

Голова уряду Гонконгу Керрі Лам оголосила, що законопроект про екстрадицію в Китай, який викликав хвилю масових протестів і політичну кризу, «мертвий».

У заяві 9 липня Лам зізналася, що ще «зберігаються сумніви в щирості уряду» і «побоювання», що процес ухвалення законопроекту буде відновлений.

«Такого плану немає, закон мертвий», – сказала вона, додавши, що дії уряду були «повним провалом».

Однак лідери протесту заявили, що Лам не використала слово «відкликати» законопроект, і пообіцяли, що демонстрації будуть продовжені.

Протести в Гонконгу тривають місяць через наміри влади автономії дозволити видачу правопорушників владі КНР. Критики законопроекту вважають, що він може бути використаний для передачі в руки китайського правосуддя дисидентів і несправедливо переслідуваних людей.

15 червня голова уряду Гонконгу оголосила, що робота над документом припинена на невизначений термін, але не зупинена повністю. Це викликало нову хвилю невдоволення. 1 липня протестувальники увірвалися у будівлю парламенту регіону.

Китай при передачі йому Гонконгу в 1997 році запевнив Великобританію, що збереже на цій території основні права людини щонайменше впродовж 50 років.