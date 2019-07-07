Гонконг: десятки тисяч людей вийшли на чергову акцію протесту

У Гонконгу 7 липня відбулася чергова акція протесту проти закону щодо екстрадиції у Китай. Десятки тисяч протестувальників пройшли маршем туристичними кварталами в центрі міста. Учасники маршу дійшли до залізничної станції, яка пов’язує Гонконг з материковим Китаєм. Після цього поліція заблокувала вхід на вокзал. Про затримання не повідомляється.

Протести в місті тривають вже місяць через наміри влади регіону дозволити екстрадицію осіб, підозрюваних в порушенні закону, в материковий Китай. Критики законопроекту вважають, що він може бути використаний для передачі в руки китайського правосуддя дисидентів і несправедливо переслідуваних людей.

1 липня протестувальники увірвалися у будівлю парламенту. Глава уряду Керрі Лам після цього заявила, що влада більше не розглядатиме закон про екстрадицію в Китай. Але протестувальники вимагають офіційно відхилити законопроект, а також виступають за відставку самої Керрі Лам.

Структура «одна країна, дві системи» в Китаї передбачає, що Гонконгу гарантоване право зберігати власні соціальні, правові та політичні системи впродовж 50 років після завершення британського правління в 1997 році. Однак владна Комуністична партія Китаю все частіше відступає від угоди, запроваджуючи непопулярні правові зміни.

Наразі Гонконг має угоду про екстрадицію лише з 20-ма країнами. Якщо законопроект ухвалять, влада зможе видавати жителів Гонконгу навіть урядам, з якими у автономії таких договорів немає, – з материковим Китаєм, Тайванем, Макао.