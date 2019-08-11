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11 Серпень 2019, Київ 17:33
Новини | Міжнародні

Гонконг: поліція застосували сльозогінний газ на антиурядовому мітингу

Протести в Гонгонзі тривають 10 тижнів поспіль

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Поліція Гонконгу застосувала сльозогінний газ на антиурядовому мітингу, який збирається 10 вихідні поспіль.

Тисячі активістів перекрили рух в центральній частині міста, де розташовані урядові структури, відкинувши заборону поліції на марші.

В останні місяці тут відбуваються масові виступи міського населення проти зростання впливу Пекіна. Акції протесту переростають у сутички з поліцією. Сепаратистськи налаштовані гонконгці вже домоглися від міської адміністрації скасування закону про екстрадицію правопорушників у розпорядження центральних правоохоронних органів Китаю.

Нічні протести у Гонконгу у 10 фото
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Нічні протести у Гонконгу у 10 фото

У Гонконгу ввечері 1 липня сотні протестувальників зайняли зал засідань головного законодавчого органу, Законодавчої ради

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