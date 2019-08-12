Протести в Гонконзі: поліція залучає водомети, активісти заявляють про зловживання

Поліція Гонконгу заявляє, що залучає вантажівки з водометами проти продемократичних протестувальників, які виходять на акції десятий тиждень поспіль.

Під час презентації 12 серпня старший комендант поліції Чан Кін-Квок повідомив депутатам Гонконгу, що правоохоронці використовуватимуть машини в разі «масштабних порушень громадського порядку», які можуть призвести до «нещасних випадків, безпричинного нищення майна або серйозної загрози громадському спокою та безпеці».

Водомети були презентовані, коли стало зрозуміло, що сльозогінний газ та гумові кулі не змогли зупинити демонстрантів, що вже понад два місяці беруть участь в антиурядових протестах у Гонконзі, який є частиною Китаю, але зберігає значну автономію.

За даними місцевої влади, 45 людей зазнали поранень у сутичках між поліцію та протестувальниками напередодні, 11 серпня.

Своєю чергою, учасники протестів заявляють про надмірне застосування сили з боку поліцейських. За даними правозахисників та активістів, правоохоронці маскуються під учасників протесту, щоб неочікувано заарештовувати справжніх мітингарів.

Також, за окремими повідомленнями, поліцейські застосовують до учасників акцій гумові дубинки та зброю для контролю натовпу. Користувачі соцмереж публікують відео, на яких видно, що поліцейські стріляють у протестувальників гумовими кулями.

В останні місяці тут відбуваються масові виступи міського населення проти зростання впливу Пекіна. Акції протесту переростають у сутички з поліцією. Сепаратистськи налаштовані гонконгці вже домоглися від міської адміністрації скасування закону про екстрадицію правопорушників у розпорядження центральних правоохоронних органів Китаю.