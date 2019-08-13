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13 Серпень 2019, Київ 15:33
Новини | Міжнародні

Аеропорт Гонконгу знову скасував відправлення рейсів через протести

В аеропорту заявили, що тисячі протестувальників «серйозно відволікають» персонал, відповідальний за здійснення необхідних операцій

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Міжнародний аеропорт Гонконгу другий день поспіль зупиняє всі вильоти через протестувальників, які перебувають у будівлі летовища.

Напередодні цей аеропорт вже скасовував вильоти через антиурядові протести. В аеропорту заявили, що тисячі протестувальників «серйозно відволікають» персонал, відповідальний за здійснення необхідних операцій.

Аеропорт Гонконгу, який входить до складу Китаю – один із найбільш завантажених у світі.​

Тим часом протести в Гонконзі не вщухають протягом десяти тижнів.

Голова адміністрації Гонконгу Керрі Лам 13 серпня заявила про «небезпечну ситуацію», що склалася в місті.

Вона закликала до спокою, але відмовилася піти на поступки демонстрантам, які протестують проти зростаючого впливу Китаю, під юрисдикцією якого перебуває Гонконг.

Протести у Гонконгу в 10 фото
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Протести у Гонконгу в 10 фото

У Гонконгу 5 серпня розпочався загальноміський страйк, учасники якого наполягають на дотриманні владою Китаю положень договору про напівавтономний статус регіону. Страйк спричинив ускладнення трафіку та скасування щонайменше 100 авіарейсів у місцевому аеропорту.

«Знайдіть хвилину, щоб подивитися на наше місто, наш дім. Чи можемо ми дозволити штовхнути його в безодню і побачити, як воно розбивається на шматки?» – сказала Лам.

За попередніми даними, у сутичках між поліцією Гонконгу і демонстрантами 12 серпня постраждали десятки людей.

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Гонконг ніколи не був незалежною державою. У різний час він перебував під суверенітетом Китаю, Великої Британії, Японії. У 1997 році Гонконг перейшов під юрисдикцію Китаю. У той же час Гонконг до 2047 року зберігає значну автономію і формально може незалежно обирати керівника.

В останні місяці тут відбуваються масові виступи міського населення проти зростання впливу Пекіна. Акції протесту переростають у сутички з поліцією. Сепаратистськи налаштовані гонконгці вже домоглися від міської адміністрації скасування закону про екстрадицію правопорушників у розпорядження центральних правоохоронних органів Китаю.

Чергова демонстрація в Гонконзі переросла в серйозні зіткнення з поліцією – відео
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Чергова демонстрація в Гонконзі переросла в серйозні зіткнення з поліцією – відео

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