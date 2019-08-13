Лідер Гонконгу закликала протестувальників не «штовхати місто в прірву»

Голова адміністрації Гонконгу Керрі Лам заявила про «небезпечну ситуацію», що склалася в місті після десяти тижнів протестів.

Виступаючи на пресконференції 13 серпня вона закликала до спокою, але відмовилася піти на поступки демонстрантам, які протестують проти зростаючого впливу Китаю, під юрисдикцією якого перебуває Гонконг.

«Знайдіть хвилину, щоб подивитися на наше місто, наш дім. Чи можемо ми дозволити штовхнути його в безодню і побачити, як воно розбивається на шматки?» – сказала Лам.

Тим часом, аеропорт Гонконгу, який напередодні оголосив про скасування всіх вильотів через антиурядові протести, 13 серпня почав відновлювати роботу.

За попередніми даними, у сутичках між поліцією Гонконгу і демонстрантами 12 серпня постраждали десятки людей.

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Гонконг ніколи не був незалежною державою. У різний час він перебував під суверенітетом Китаю, Великої Британії, Японії. У 1997 році Гонконг перейшов під юрисдикцію Китаю. У той же час Гонконг до 2047 року зберігає значну автономію і формально може незалежно обирати керівника.

В останні місяці тут відбуваються масові виступи міського населення проти зростання впливу Пекіна. Акції протесту переростають у сутички з поліцією. Сепаратистськи налаштовані гонконгці вже домоглися від міської адміністрації скасування закону про екстрадицію правопорушників у розпорядження центральних правоохоронних органів Китаю.