13 серпня в аеропорту Гонконгу відбулися нові сутички між протестувальниками і поліцією. Одного поліцейського демонстранти побили, той впав на підлогу, перш ніж колеги допомогли йому піднятися на ноги. Під час сутички офіцер витягнув пістолет і націлив його на протестувальників, але не стріляв. Представники адміністрації аеропорту заявили, що люди, які зібралися, заблокували проходи до обмеженої зони, що перешкоджало пасажирам. За їхніми словами, операції в аеропорту були «серйозно зірвані», коли силовики просунулися вперед і застосували перцевий спрей проти протестувальників. Сотні рейсів на 13 серпня були скасовані. Протестувальники, які вже 4-й день приходять в аеропорт, кажуть, що роблять це для того, щоб показати туристам і відвідувачам, що «Гонконг наразі не є абсолютно безпечним». Учасники протестів заявляють про надмірне застосування сили з боку поліцейських. За даними правозахисників і активістів, правоохоронці маскуються під учасників протесту, щоб неочікувано заарештовувати справжніх мітингарів. Також, за окремими повідомленнями, поліцейські застосовують гумові кийки і зброю для контролю натовпу. Користувачі соцмереж публікують відео, на яких видно, що поліцейські стріляють гумовими кулями. 11 серпня під час сутичок між протестувальниками і поліцією, поліцейський вистрілив у дівчину-протестувальника. Вона втратила праве око. 13 серпня чимало протестувальників прийшли з пов’язкою на оці, щоб висловити солідарність із постраждалою. Антиурядові протести в Гонконгу тривають другий місяць поспіль. (Відео Reuters)