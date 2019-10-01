У день 70-річчя утворення КНР у Гонконгу відбуваються сутички поліції і демонстрантів

У Гонконгу, який перейшов під юрисдикцію Китаю 20 років тому і в якому вже кілька місяців тривають протести проти спроб обмежити його автономію, 1 жовтня відбулися нові сутички демонстрантів із поліцією. Протестувальники споруджують барикади, поліція застосовує сльозогінний газ.

Крім того, за повідомленнями, один з учасників акції протесту, зазнав вогнепального поранення в груди. Офіційно повідомлення ЗМІ в поліції не підтвердили. Поліцейські заявили, що стріляли в повітря, щоб розігнати демонстрантів.

Медики підтвердили, що внаслідок сутичок 1 жовтня поранені щонайменше 15 людей, один із них в критичному стані.

Сьогоднішні сутички в Гонконгу – одні з найзапекліших за останні місяці. У різних районах міста учасники акцій протесту зводили барикади, проти поліцейських використовувалися «коктейлі Молотова». Поліція застосовувала сльозогінний газ, водомети, гумові кулі. Були зачинені багато станцій метро.

Протести в Гонконгу тривають більше ніж чотири місяці. Демонстранти спочатку домагалися зняття з розгляду закону про екстрадицію звинувачених у злочинах у материковий Китай. Потім вимоги розширилися. Головна з них – збереження автономії міста і відставка гонконгської влади. Звучать і вимоги незалежності від Китаю. Китайська влада засуджує протести і погрожує їхнім учасникам жорсткими заходами.

Гонконг, колишнє британське володіння, перейшов під суверенітет Китаю в 1997 році. Місту гарантована широка автономія в рамках моделі «Одна країна – дві системи». Жителі Гонконгу, проте, побоюються, що влада Китаю поступово згорнуть цю автономію і пов’язані з нею політичні свободи.

У Китаї 1 жовтня відзначається 70-річчя утворення КНР, яке безпосередньо пов’язане зі встановленням в країні влади Комуністичної партії. У Пекіні пройшов військовий парад й інші урочистості.