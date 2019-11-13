Майже 300 людей затримала поліція Гонконгу минулої доби. Протестувальники, за словами влади, ставлять під загрозу саме верховенство закону в спеціальному адміністративному районі Китаю. Представники влади заявляють, що демонстранти переходять всі мислимі межі, регулярно ставлять під загрозу життя інших людей, і наводять разючі випадки. Так, за їхніми словами, 57-річного чоловіка підпалили через те, що він не погодився з поглядами протестувальників. Демонстранти, в свою чергу, звинувачують у надмірній жорстокості поліцію. Для розгону демонстрацій силовики застосовують сльозогінний газ, гумові кулі, кийки, навіть вогнепальну зброю. Активісти відповідають їм не тільки традиційними камінням і пляшками із займистою сумішшю – справа дійшла вже і до луків зі стрілами. Через заворушення найсильніше потерпає транспортна система міста – так, після того, як демонстранти підпалили рейки, зупинилася робота метро. Акції тривають уже півроку – спочатку їхні учасники були незадоволені законом, який дозволив би видавати жителів Гонконгу на основну територію Китаю, але й зараз, після того, як цей документ відкликали, демонстранти з вулиць не йдуть. Вони незадоволені поліцією і вимагають звільнити всіх затриманих у перебігу протестів. (Відео Reuters)