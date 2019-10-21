4 Марші протесту почалися у Гонконгу 4 місяці тому, коли уряд запропонував провести екстрадицію в КНР правопорушників, підозрюваних у кримінальних злочинах. Відтоді адміністрація Гонконгу неодноразово оголошувала про відмову від цього законопроекту, але протести під гаслами захисту незалежності Гонконгу від Китаю не припинялися. За місяці протестних акцій двоє людей отримали кульові поранення, один з них помер.Тисячі учасників акцій отримали легші поранення, а понад дві з половиною тисяч – арештовані. Посол КНР в Росії Чжан Ханьхуей заявив, що в організації протестних акцій у Гонконзі «беруть участь українські інструктори, які обмінюються із місцевими протестувальниками технологіями організації заворушень».