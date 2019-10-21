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21 Жовтень 2019, Київ 15:05
Фотогалереї

Гонконг, Баку, Сантьяго, Барселона: хвиля масових протестів у фото

У Гонконзі пройшов багатотисячний марш продемократично налаштованих активістів. Щоб розігнати демонстрантів поліція застосувала газ, а також поливала учасників акції фарбою блакитного кольору. У Чилі під час протестних акцій і заворушень постраждало 150 людей. Влада запровадила комендантські години. В Азербайджані пройшли мітинги прихильників опозиційної партії, а жінки виступили проти побутового насильства. Минулого тижня акції у Каталонії переросли в заворушення. У Барселоні під час зіткнень між поліцією і демонстрантами постраждали 100 людей.
У Гонконзі після двох тижнів відносного спокою 20 жовтня знову пройшов багатотисячний марш продемократично налаштованих активістів. За даними агентств AP і Reuters, недільний марш, незважаючи на відсутність дозволу влади на його проведення, зібрав на вулицях Гонконгу десятки тисяч учасників.
1 У Гонконзі після двох тижнів відносного спокою 20 жовтня знову пройшов багатотисячний марш продемократично налаштованих активістів. За даними агентств AP і Reuters, недільний марш, незважаючи на відсутність дозволу влади на його проведення, зібрав на вулицях Гонконгу десятки тисяч учасників.
Поліція знову застосувала сльозогінний газ. Деякі учасники протестів кидали в поліцейських пляшки з &laquo;коктейлем Молотова&raquo; і перегороджували вулиці барикадами.
2 Поліція знову застосувала сльозогінний газ. Деякі учасники протестів кидали в поліцейських пляшки з «коктейлем Молотова» і перегороджували вулиці барикадами.
Окрім сльозогінного газу місцева поліція, щоб розігнати демонстрантів, поливає їх фарбою блакитного кольору.
3 Окрім сльозогінного газу місцева поліція, щоб розігнати демонстрантів, поливає їх фарбою блакитного кольору.
Марші протесту почалися у Гонконгу 4 місяці тому, коли уряд запропонував провести екстрадицію в КНР правопорушників, підозрюваних у кримінальних злочинах. Відтоді адміністрація Гонконгу неодноразово оголошувала про відмову від цього законопроекту, але&nbsp; протести під гаслами захисту незалежності Гонконгу від Китаю не припинялися. За місяці протестних акцій двоє людей отримали кульові поранення, один з них помер.Тисячі учасників акцій отримали легші поранення, а понад дві з половиною тисяч &ndash; арештовані. Посол КНР в Росії Чжан Ханьхуей заявив, що в організації протестних акцій у Гонконзі &laquo;беруть участь українські інструктори, які обмінюються із місцевими протестувальниками технологіями організації заворушень&raquo;.
4 Марші протесту почалися у Гонконгу 4 місяці тому, коли уряд запропонував провести екстрадицію в КНР правопорушників, підозрюваних у кримінальних злочинах. Відтоді адміністрація Гонконгу неодноразово оголошувала про відмову від цього законопроекту, але  протести під гаслами захисту незалежності Гонконгу від Китаю не припинялися. За місяці протестних акцій двоє людей отримали кульові поранення, один з них помер.Тисячі учасників акцій отримали легші поранення, а понад дві з половиною тисяч – арештовані. Посол КНР в Росії Чжан Ханьхуей заявив, що в організації протестних акцій у Гонконзі «беруть участь українські інструктори, які обмінюються із місцевими протестувальниками технологіями організації заворушень».
У Чилі в минулу п&#39;ятницю спалахнули протести у зв&#39;язку з рішенням уряду підвищити вартість проїзду в громадському транспорті Сантьяго. Це торкнулося гаманців близько трьох мільйонів пасажирів. У суботу, 19 жовтня, президент Чилі Себастьян Піньєра скасував підвищення цін на проїзні квитки. Однак це вже не допомогло зупинити заворушення &ndash; пограбування та підпали магазинів і заправних станцій продовжилися.
5 У Чилі в минулу п'ятницю спалахнули протести у зв'язку з рішенням уряду підвищити вартість проїзду в громадському транспорті Сантьяго. Це торкнулося гаманців близько трьох мільйонів пасажирів. У суботу, 19 жовтня, президент Чилі Себастьян Піньєра скасував підвищення цін на проїзні квитки. Однак це вже не допомогло зупинити заворушення – пограбування та підпали магазинів і заправних станцій продовжилися.
Офіційні чилійські джерела повідомили про 150 постраждалих поліцейських і трьохстах затриманих порушників порядку.
6 Офіційні чилійські джерела повідомили про 150 постраждалих поліцейських і трьохстах затриманих порушників порядку.
Протестні акції і заворушення призвели до введення комендантської години в трьох областях Чилі &ndash; Сантьяго, Вальпараїсо і Консепсьон. Десятки тисяч військових і поліцейських були направлені в різні регіони країни для підтримки порядку.
7 Протестні акції і заворушення призвели до введення комендантської години в трьох областях Чилі – Сантьяго, Вальпараїсо і Консепсьон. Десятки тисяч військових і поліцейських були направлені в різні регіони країни для підтримки порядку.
У Лівані акції протесту почалися у ніч на 18 жовтня. Демонстранти звинувачують політиків у корупції, високому рівні безробіття та доведенні країни до економічного краху. Частково протести були викликані планом оподаткування дзвінків в WhatsApp і інших програмах обміну повідомленнями.
8 У Лівані акції протесту почалися у ніч на 18 жовтня. Демонстранти звинувачують політиків у корупції, високому рівні безробіття та доведенні країни до економічного краху. Частково протести були викликані планом оподаткування дзвінків в WhatsApp і інших програмах обміну повідомленнями.
У неділю 20 жовтня біля будівлі уряду в Бейруті почали збиратися люди з державними прапорами. Протестувальники вимагали перегляду політичної системи Лівану.
9 У неділю 20 жовтня біля будівлі уряду в Бейруті почали збиратися люди з державними прапорами. Протестувальники вимагали перегляду політичної системи Лівану.
Щоб припинити протести, коаліційний уряд Лівану пообіцяв провести, економічні реформи.&nbsp;
10 Щоб припинити протести, коаліційний уряд Лівану пообіцяв провести, економічні реформи. 
У столиці Азербайджану Баку поліція затримала десятки опозиційних активістів перед запланованою на 19 жовтня акцією протесту. Як повідомляє азербайджанська служба Радіо Свобода, серед затриманих &ndash; лідер опозиційної Партії народного фронту Азербайджану Алі Керімлі. Більшість затриманих звинуватили в дрібному хуліганстві і непокорі поліції і заарештували на терміни від 10 до 30 діб. &nbsp;
11 У столиці Азербайджану Баку поліція затримала десятки опозиційних активістів перед запланованою на 19 жовтня акцією протесту. Як повідомляє азербайджанська служба Радіо Свобода, серед затриманих – лідер опозиційної Партії народного фронту Азербайджану Алі Керімлі. Більшість затриманих звинуватили в дрібному хуліганстві і непокорі поліції і заарештували на терміни від 10 до 30 діб.
 
Акцію 19 жовтня у Баку не узгодили з владою. Центр міста оточила поліція, кілька станцій метро зачинили. Також повідомляли про відключення мобільного інтернету в центральній частині Баку.&nbsp;Організатори мітингу 19 жовтня &ndash; Національна рада демократичних сил &ndash; вимагають звільнення політв&rsquo;язнів, створення умов для демократичних виборів, скасування ліміту на користування електроенергією і природним газом, відновлення виплати дитячої допомоги і вирішення карабахської проблеми.
12 Акцію 19 жовтня у Баку не узгодили з владою. Центр міста оточила поліція, кілька станцій метро зачинили. Також повідомляли про відключення мобільного інтернету в центральній частині Баку. Організатори мітингу 19 жовтня – Національна рада демократичних сил – вимагають звільнення політв’язнів, створення умов для демократичних виборів, скасування ліміту на користування електроенергією і природним газом, відновлення виплати дитячої допомоги і вирішення карабахської проблеми.
Неузгоджений із владою мітинг проти побутового насильства і за права жінок у Баку обернувся 20 жовтня зіткненнями з поліцією. Кількох осіб затримали.
13 Неузгоджений із владою мітинг проти побутового насильства і за права жінок у Баку обернувся 20 жовтня зіткненнями з поліцією. Кількох осіб затримали.
Протести в Каталонії, що переросли в заворушення, почалися ще 14 жовтня,&nbsp;після вироку суду&nbsp;лідерам каталонських сепаратистів. Дев&rsquo;ять осіб, які брали участь у кампанії за відділення регіону від Іспанії, отримали тривалі тюремні терміни.
14 Протести в Каталонії, що переросли в заворушення, почалися ще 14 жовтня, після вироку суду лідерам каталонських сепаратистів. Дев’ять осіб, які брали участь у кампанії за відділення регіону від Іспанії, отримали тривалі тюремні терміни.
Як повідомляє іспанська влада, під час сутичок між протестувальниками і поліцією у Барселоні 16 жовтня поранення отримали майже 100 людей, 33 людини затримали.
15 Як повідомляє іспанська влада, під час сутичок між протестувальниками і поліцією у Барселоні 16 жовтня поранення отримали майже 100 людей, 33 людини затримали.
20 жовтня деякі вулиці в Барселоні були перекриті, а біля штаб-квартири поліції відбулась сидяча демонстрація.
16 20 жовтня деякі вулиці в Барселоні були перекриті, а біля штаб-квартири поліції відбулась сидяча демонстрація.
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Сабіна Пухка

Народилася у 1991 році в Києві. Закінчила Київський національний університет культури та мистецтв. Мультимедійний редактор, відео-кореспондент. 

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