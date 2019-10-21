Гонконг, Баку, Сантьяго, Барселона: хвиля масових протестів у фото

У Гонконзі пройшов багатотисячний марш продемократично налаштованих активістів. Щоб розігнати демонстрантів поліція застосувала газ, а також поливала учасників акції фарбою блакитного кольору. У Чилі під час протестних акцій і заворушень постраждало 150 людей. Влада запровадила комендантські години. В Азербайджані пройшли мітинги прихильників опозиційної партії, а жінки виступили проти побутового насильства. Минулого тижня акції у Каталонії переросли в заворушення. У Барселоні під час зіткнень між поліцією і демонстрантами постраждали 100 людей.
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