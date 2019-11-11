Гонконг: поліцейський вистрелив у протестувальника

Поліція застосувала зброю проти мітингувальників у Гонконгу після того, як вони перекрили рух транспорту в годину пік. Один із учасників поранений у тулуб, його шпиталізували в критичному стані.

Протести, які тривають уже шостий місць, розгорілися з новою силою після смерті 22-річного студента 8 листопада. Чоловік помер після падіння з будівлі паркінгу неподалік від поліцейської операції.

Зранку 11 листопада, перед початком робочого тижня, демонстранти заблокували лінії поїздів і дороги.

У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ. Один із правоохоронців дістав свій пістолет і вистрелив у протестувальника.

За даними поліції, за різними звинуваченнями були заарештовані 88 людей.

Протести розпочалися в червні проти намірів влади дозволити екстрадицію громадян Гонконгу до Китаю. Під юрисдикцію Пекіна колишня британська колонія перейшла в 1997 році. Зараз Гонконг – напів автономний «спеціальний адміністративний регіон».

У жовтня влада Гонконгу офіційно відкликала законопроєкт про екстрадицію на материковий Китай правопорушників, підозрюваних у кримінальних злочинах.

Наразі протестувальники вимагають прямих виборів лідерів Гонконгу, незалежне розслідування дій поліцейських проти демонстрантів та амністію всіх затриманих учасників акцій протесту.