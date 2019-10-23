Гонконг офіційно відкликав законопроєкт про екстрадицію у Китай

Влада Гонконгу офіційно відкликала законопроєкт про екстрадицію на материковий Китай правопорушників, підозрюваних у кримінальних злочинах. Про це заявив міністр безпеки автономії Джон Лі.

На початку літа документ викликав численні протести жителів Гонконгу. Критики документа вважають, що його могли використати для передачі в руки китайського правосуддя дисидентів і несправедливо переслідуваних людей.

Згодом акції вилилися в масовий рух з вимогою демократичних перетворень. Адміністрація Гонконгу неодноразово оголошувала про відмову від законопроєкту. Однак протестувальники стали вимагати офіційно відкликати документ і продовжили марші під гаслами захисту суверенітету Гонконгу від домагань Китаю.

За місяці протестів на вулицях міста неодноразово виникали сутички з поліцією. Поліцейські застосовували силу для розгону активістів і один раз використовували вогнепальну зброю. Поранення отримав один чоловік. Тисячі учасників акцій отримали легкі поранення і травми, а понад дві з половиною тисячі – арештовані. Їхнє звільнення є одним з поточних вимог протестуючих до влади.

Екстрадиція з Гонконгу зараз можлива тільки на підставі угод, які були укладені ще до переходу міста під юрисдикцію Китаю у 1997 році.