Китайське державне ЗМІ закликало протестувальників «не випробовувати терпіння уряду»

Державне видання Китаю China Daily 9 вересня опублікувало редакторську колонку, в якій назвало напів автономну територію Гонконгу невід’ємною частиною Китаю та знову звинуватило «закордонні сили» в підбурюванні продемократичних протестів, які тривають у місті 14 тижнів поспіль.

«Гонконг є невід’ємною частиною Китаю – і це основний принцип, який ніхто не має оскаржувати – ані демонстранти, ані закордонні сили, які грають у свої брудні ігри», – йдеться в колонці видання.

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Будь-яка спроба автономії відмежуватися «буде розгромлена», а демонстрантам слід «припинити випробовувати терпіння центрального уряду» Китаю, стверджують автори колонки.

8 вересня учасники акцій протесту знову вийшли на вулиці і пройшли до консульства США, вимагаючи міжнародного тиску на Пекін.

Один із очільників протесту активіст Джошуа Вонг був затриманий того ж дня в аеропорту перед своїм вильотом до Німеччини – його повідомлення про це в Twitter Вонга оприлюднив його адвокат. Згідно з ним, лідера опозиції затримали за порушення умов звільнення під заставу.

Попри заяву губернатора Гонконгу Керрі Лам про відкликання законопроєкту про екстрадицію, з якого почалися акції, протести в місті не вщухають.

Раніше демонстранти вимагали відкликати документ про екстрадицію, але потім долучили до вимог відставку Керрі Лам, більшу свободу Гонконгу від Пекіна і розслідування дій поліцейських при розгоні протестів.

Нині Гонконг має у складі Китаю широку автономію і досі значною мірою зберігає відсутній у решті Китаю демократичний лад із часів, коли ця територія була британською колонією до 1997 року.