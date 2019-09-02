Революція гідності в Україні надихає учасників протесту в Гонконзі – оглядачі

У Гонконгу тисячі студентів та школярів не сіли за парти 2 вересня. Натомість вони вийшли на вулиці з мирним маршем, щоб привернути увагу громадськості до своєї боротьби за демократію в цій китайській провінції з особливою формою правління. Бойкот школи відбувся після того, як на вихідні демонстрантів розганяли з застосуванням сили. Протест, який триває ще з 2014 року, знову розгорівся понад три місяці тому, коли протестувальники робили вогненні барикади та кидали «бензинові бомби», а поліція використовувала водяні гармати, сльозогінний газ та кийки. За спостереженням оглядачів, обидві сторони, і протестувальники, і влада, надихалися досвідом української Революції гідності.

Молоді люди зібралися на пагорбі Китайського університету з вимогами припинити поступове скорочення демократичних свобод, які обіцяв китайський уряд жителям цієї колишньої британської колонії під час передачі її під владу Китаю у 1997 році. Тоді китайський уряд обіцяв, що демократичне самоврядування в Гонконгу буде збережено за формулою «одна країна, дві системи». Та нині, як вважають протестувальники, на їхні свободи іде наступ, особливо на право на протест і право на незалежне суддівство. Офіційний Пекін заперечує порушення домовленостей і застерігає західні уряди від підтримки протестувальників, заявляючи, що це є «внутрішня справа Китаю».

Надихає не так Захід, як Україна

Оглядачі тим часом зазначають, що впливають на події в Гонконгу не так західні уряди, як досвід України та її Революції гідності, яка розпочалася майже одночасно з «парасольковим протестом» у Гонконгу майже шість років тому.

Протягом цілого нинішнього літа події українського Майдану оживають на екранах аудиторій, в орендованих залах і просто на вулицях, де сотні глядачів сидять просто на землі, схрестивши ноги.

Протягом лише одного вечора, 29 серпня, фільм Євгена Афінеєвського «Зима у вогні: Боротьба України за свободу» показали у понад 40 місцях. Цей документальний фільм про події зими 2013–2014 років не отримав «Оскара», зате збирає, ймовірно, більше глядачів, ніж будь-який інший фільм, відзначений американськими кіноакадеміками. Це зауважив і новопризначений генеральний директор Державного концерну «Укроборонпром» Айварас Абромавичус, який прийшов у перший післямайданний український уряд. Він поширив на своїй сторінці у мережі Твіттер фото з одного з показів фільму.

«Ваш фільм дає нам стільки натхнення», – пише один із коментаторів під цим фото.

«Дякую вам, українці, що надихнули нас на боротьбу за свободу, незважаючи ні на що. Ми стоїмо з вами, і ми продовжимо боротьбу за нашу свободу та гідність», – відлунює загальний настрій інша коментаторка.

Та показ фільму не пройшов без уваги китайської влади. Трьох лідерів протестів було заарештовано у п’ятницю вранці, після того, як напередодні ввечері в провінції пройшли масові покази.

Про це повідомив і автор фільму на своєму акаунті в мережі «Твітер».

Трьох лідерів протесту проти демократії в Гонконгу заарештували 30 серпня, через кілька годин після того, як протестувальники провели загальноміські покази документального фільму, висунутого на «Оскар», про революцію Євромайдану в Україні «Зима у вогні: Боротьба України за свободу»:

Київська англомовна газета Kyiv Post присвячує окрему статтю впливу Майдану на події за тисячі кілометрів від Києва, де Китай намагається не втратити контроль над вуличними протестами, що перетворилися на продемократичне «Літо невдоволення». Кількість заарештованих ведеться на сотні, місцева преса повідомляє про близько 900 арештів.

Один із заарештованих лідерів протесту – 22-річний Джошуа Вонґ – захисник незалежності Гонконгу, якого було номіновано на Нобелівську премію миру, в інтерв’ю газеті Kyiv Post сказав, що «боротьба України за звільнення від Росії віддзеркалює опір Гонконгу проти комуністичного Китаю».

Його визволення вимагають уже міжнародні продемократичні організації, зокрема, празький «Форум-2000», заснований колишнім президентом Чехії Вацлавом Гавелом.

І влада діє за сценарієм Майдану

Ці події вказують оглядачам, що своє «натхнення» з Майдану черпає і друга сторона. Напади на продемократичну демонстрацію у Гонконгу нагадали сцени з фільму про Україну, де на Майдан нападають «тітушки».

Підозрілої схожості подіям у Києві та в Гонконгу додало те, що під час подібного нападу в метро у липні поліція «підоспіла» до місця подій лише через три чверті години після того, як люди озброєні бейсбольними битами гамселили безборонних демонстрантів, або ж просто пасажирів метро.

Тепер і в Гонконгу знають, як називати «молодих людей спортивної зовнішності», яких використовують проти мирних демонстрантів.

«Такі неофіційні загони нападників, що діють від авторитарного режиму в Україні називали «тітушками», за прізвищем Вадима Тітушка – спортсмена, що займався бойовими мистецтвами, якого зняли під час нападу на українських тележурналістів», – пише у своєму твітер-акаунті німецький дослідник з України Андреас Умланд.

Державна китайська газета Global Times попередила своїх читачів, що Гонконг може стати «наступною Україною», якщо протести спричинять період «політичних потрясінь».

«Без верховенства права Гонконг міг би зануритися в таку ж ситуацію, що і Україна чи Таїланд, і можуть трапитися всілякі небезпечні явища», – сказано в повідомленні газети.

Українці також не залишаються байдужими до подій у Гонконгу. Координатор Центру вільного Гонконгу в Києві та співзасновник Ліберально-демократичної ліги України Артур Харитонов говорить в інтерв’ю Kyiv Post, що його група уважно стежить за подіями і побоюється, що саме масові покази фільму «Зима у вогні» призвела до масових арештів.

«Одразу після показів я почав отримувати повідомлення про те, що люди були заарештовані ... Без жодних реальних причин», – сказав він у розмові з київською газетою.

Він вважає, що Євромайдан став найбільшим натхненням для гонконгців, і для Китаю дуже небезпечно бачити це натхнення з України.

За словами українського активіста, уряд материкового Китаю розпочав дуже активну проросійську пропагандистську та антиукраїнську медіа-кампанію, яку підхопили і місцеві росіяни.

16 серпня режисер та продюсер фільму «Зима у вогні» Євген Афінеєвський написав відкритого листа до населення Гонконгу, в якому висловив солідарність та підтримку їхньому руху.

Він закликав гонконгців залишатися сильними та об’єднаними: «Я б хотів, щоб усі ви бачили, що ця надія справді лежить в руках сьогоднішніх молодих поколінь». Він додав, що молоді люди вірять у можливості змін та свободи «навіть якщо ціною цієї свободи є їхнє життя».