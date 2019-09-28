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28 Вересень 2019, Київ 22:13
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Водомети та сльозогінний газ: чергова ніч сутичок у Гонконгу – відео

Водомети та сльозогінний газ: чергова ніч сутичок у Гонконгу – відео
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Поліція Гонконгу використала сльозогінний газ та водомети для розгону антиурядових протестувальників у суботу 28 вересня. Ті в свою чергу жбурляли каміння, били вікна та заблокували ключову дорогу поблизу штабу Народно-визвольної армії Китаю. Протестувальники, одягнені здебільшого в чорний колір та з масками на обличчях, захищалися перед водометами парасольками та втечею. Після чого ситуація різко обернулася в сутички з поліцією. Серії протестів у Гонконгу за і проти правителів від Комуністичної партії в Пекіні, плануються напередодні святкувань 70-ї річниці Народної Республіки у вівторок (1 жовтня), в тому числі й біля консульства Великої Британії. (Відео Reuters)

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