Поліція Гонконгу використала сльозогінний газ та водомети для розгону антиурядових протестувальників у суботу 28 вересня. Ті в свою чергу жбурляли каміння, били вікна та заблокували ключову дорогу поблизу штабу Народно-визвольної армії Китаю. Протестувальники, одягнені здебільшого в чорний колір та з масками на обличчях, захищалися перед водометами парасольками та втечею. Після чого ситуація різко обернулася в сутички з поліцією. Серії протестів у Гонконгу за і проти правителів від Комуністичної партії в Пекіні, плануються напередодні святкувань 70-ї річниці Народної Республіки у вівторок (1 жовтня), в тому числі й біля консульства Великої Британії. (Відео Reuters)