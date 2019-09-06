Меркель у Китаї закликала захищати права протестувальників у Гонконгу

Канцлер Німеччини Анґела Меркель під час візиту до Китаю закликала захищати права жителів Гонконгу.

«Я під час переговорів зазначила, що права і свободи, узгоджені в Основному законі Гонконгу, повинні бути захищені», – сказала Меркель 6 вересня після зустрічі з прем’єр-міністром Китаю Лі Кецяном.

Вона також закликала до політичного врегулювання кризи, щоб уникнути подальшого насильства.

Також сьогодні Меркель має зустрітися з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

Тим часом, попри заяву губернатора Гонконгу Керрі Лам про відкликання законопроєкту про екстрадицію, з якого почалися акції, протести в місті не вщухають.

Продемократичні акції мають продовжитися в Гонконгу на вихідних. 7 вересня демонстранти планують заблокувати рух транспорту до міжнародного аеропорту, одного з найбільш завантажених у світі. Під час схожих дій протестувальників минулого тижня спалахнуло насильство.

Раніше демонстранти вимагали відкликати документ про екстрадицію, але потім долучили до вимог – відставку Керрі Лам, більшу свободу Гонконгу від Пекіна і розслідування дій поліцейських при розгоні протестів.

Активісти напередодні попросили канцлера Німеччини Анґели Меркель про підтримку. Вона 5 вересня почала триденний візит до Китаю.

Масові протести в Гонконгу тривають 14 тижнів.

Нині Гонконг має у складі Китаю широку автономію і досі значною мірою зберігає відсутній у решті Китаю демократичний лад із часів, коли ця територія була британською колонією до 1997 року.