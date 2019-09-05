Гонконг: протести тривають попри відкликання закону про амністію, активісти звернулися до Меркель

Попри заяву губернаторки Гонконгу Керрі Лам про відкликання закону про амністію, протести в місті не вщухають. За повідомленнями, студенти 5 вересня формують живі ланцюги навколо шкіл, щоб висловити солідарність із затриманими протестувальниками.

Заплановані також подальші акції протестів протягом прийдешніх вихідних, в тому числі і в завантаженому аеропорту Гонконгу, де протягом останніх місяців вже траплялися сутички між протестувальниками та поліцією.

Активісти також попросили канцлерку Німеччини Анґели Меркель про підтримку. Вона 5 вересня почала триденний візит до Китаю.

Речник Меркель повідомив, що канцлерка «взяла до уваги» відкритий лист гонконгських протестувальників, але відмовився відповісти, чи планує вона порушувати це питання на зустрічах із представниками китайської влади.

4 вересня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лем повідомила, що влада регіону відкликала законопроєкт про екстрадицію підозрюваних у кримінальних злочинах до континентального Китаю, який викликав масові протести, що тривають 14 тижнів.

На це один із лідерів демократичної опозиції Гонконгу Джошуа Вонг заявив у Twitter, що відкликання законопроєкту в поточних умовах – це «занадто мало і занадто пізно».

Після чотирнадцять тижнів протесту демонстранти вимагають розслідування випадків застосування поліцією насильства проти учасників протестів і відставки Лам. Крім того, вони наполягають на лібералізації політичної системи Гонконгу.