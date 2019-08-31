В Гонконзі тривають сутички між поліцією та учасниками забороненого маршу

Великі групи протестувальників зібралися та пройшли маршем у центрі Гонконгу 31 серпня, попри попередню заборону влади міста на проведення акції.

Між ними та поліцейськими виникли жорсткі сутички: мітингарі кидали в правоохоронців коктейлями Молотова, ті, своєю чергою, застосовували сльозогінний газ та водяні гармати.

Протистояння між активістами та владою 31 серпня виявилося найбільш агресивним за весь 12-тижневий період протестів. Воно почалося з того, що чиновники відхилили заявку на марш на честь п’ятої річниці з того дня, як Китай заборонив виборчу реформу в Гонконгу.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що активісти влаштували масовий перегляд документального фільму про Революцію гідності 2014 року в Україні «Зима у вогні» 29 серпня. Після цього поліція заарештувала лідерів протесту: Джошуа Вонга, Агнес Чоу та Енді Чена. Згодом їх відпустили під заставу.

Протести в Гонконгу спалахнули понад два з половиною місяці тому з вимогами не ухвалювати законопроект місцевої влади, що міг призвести до видачі мешканців Гонконгу для судів чи відбування покарань до решти Китаю. Після скасування законопроекту їхні учасники розширили вимоги, домагаючись відновлення повної демократії і незалежного розслідування ймовірних зловживань поліції проти демонстрантів.

Ці протести стали в Гонконгу найбільшою кризою з часу переходу регіону під владу Китаю 1997 року і вважаються значним викликом для комуністичної влади в Пекіні. Це питання, серед інших, мають обговорити лідери країн «Групи семи» на саміті, що триває цими днями у Франції.

Нині Гонконг має у складі Китаю широку автономію і досі ще значною мірою зберігає відсутній у решті Китаю демократичний лад із часів, коли ця територія була британською колонією до 1997 року.