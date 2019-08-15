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15 Серпень 2019, Київ 16:39
Новини | Міжнародні

Китай не буде «сидіти склавши руки» в разі погіршення кризи в Гонконгу

Сутички між поліцією і протестувальниками в аеропорту Гонконгу, 13 серпня 2019 року

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Посол Китаю у Великій Британії попередив, що уряд Пекіна не буде «сидіти склавши руки і дивитися», якщо криза в Гонконгу стане «некерованою».

Китай готовий «швидко вгамувати заворушення», заявив посол Лю Сяомін на прес-конференції в Лондоні 15 серпня після більш ніж двох місяців антиурядових протестів у Гонконгу.

Протести у Гонконгу в 10 фото
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Протести у Гонконгу в 10 фото

У Гонконгу 5 серпня розпочався загальноміський страйк, учасники якого наполягають на дотриманні владою Китаю положень договору про напівавтономний статус регіону. Страйк спричинив ускладнення трафіку та скасування щонайменше 100 авіарейсів у місцевому аеропорту.

Посол також звинуватив неназвані «іноземні сили» у розпалюванні протестів, що супроводжуються насильством, і звинуватив західні ЗМІ в незбалансованості висвітлення акцій.

Гонконг ніколи не був незалежною державою. У різний час він перебував під суверенітетом Китаю, Великої Британії, Японії. У 1997 році Гонконг перейшов під юрисдикцію Китаю. У той же час Гонконг до 2047 року зберігає значну автономію і формально може незалежно обирати керівника.

Аеропорт Гонконгу – місце сутичок і мирного протесту – відео
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Аеропорт Гонконгу – місце сутичок і мирного протесту – відео

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В останні місяці тут відбуваються масові виступи міського населення проти зростання впливу Пекіна. Акції протесту переростають у сутички з поліцією. Сепаратистськи налаштовані гонконгці вже домоглися від міської адміністрації скасування закону про екстрадицію правопорушників у розпорядження центральних правоохоронних органів Китаю.

Уряд Китаю критикував демонстрантів, називаючи їхні дії «близькими до терористичних».

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