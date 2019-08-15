Китай не буде «сидіти склавши руки» в разі погіршення кризи в Гонконгу

Посол Китаю у Великій Британії попередив, що уряд Пекіна не буде «сидіти склавши руки і дивитися», якщо криза в Гонконгу стане «некерованою».

Китай готовий «швидко вгамувати заворушення», заявив посол Лю Сяомін на прес-конференції в Лондоні 15 серпня після більш ніж двох місяців антиурядових протестів у Гонконгу.

Посол також звинуватив неназвані «іноземні сили» у розпалюванні протестів, що супроводжуються насильством, і звинуватив західні ЗМІ в незбалансованості висвітлення акцій.

Гонконг ніколи не був незалежною державою. У різний час він перебував під суверенітетом Китаю, Великої Британії, Японії. У 1997 році Гонконг перейшов під юрисдикцію Китаю. У той же час Гонконг до 2047 року зберігає значну автономію і формально може незалежно обирати керівника.

В останні місяці тут відбуваються масові виступи міського населення проти зростання впливу Пекіна. Акції протесту переростають у сутички з поліцією. Сепаратистськи налаштовані гонконгці вже домоглися від міської адміністрації скасування закону про екстрадицію правопорушників у розпорядження центральних правоохоронних органів Китаю.

Уряд Китаю критикував демонстрантів, називаючи їхні дії «близькими до терористичних».