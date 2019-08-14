Аеропорт Гонконгу відновив роботу після нічних сутичок

Аеропорт Гонконгу, один із найбільш завантажених у світі, відновив роботу після нічних сутичок між поліцією і протестувальниками. Більшість рейсів відправляються 14 серпня за графіком, хоча деякі досі затримуються або скасовані.

У попередні два дні сотні рейсів були скасовані після того, як протестувальники зайшли до будівлі.

Управління Китаю у справах Гонконгу й Макао засудило демонстрантів за «майже терористичні дії» і заявило, що підтримує місцеву владу в жорсткому покаранні винних.

Керівництво аеропорту заявило, що отримало тимчасовий судовий наказ про «стримування осіб від незаконного і навмисного перешкоджання чи втручання» в роботу аеропорту, і додало, що протестувальники можуть проводити акцію лише у визначених місцях.

Читайте також: «Бандитський режим»: Держдепартамент критикує Китай за розкриття даних американської дипломатки​

Гонконг ніколи не був незалежною державою. У різний час він перебував під суверенітетом Китаю, Великої Британії, Японії. У 1997 році Гонконг перейшов під юрисдикцію Китаю. У той же час Гонконг до 2047 року зберігає значну автономію і формально може незалежно обирати керівника.

В останні місяці тут відбуваються масові виступи міського населення проти зростання впливу Пекіна. Акції протесту переростають у сутички з поліцією. Сепаратистськи налаштовані гонконгці вже домоглися від міської адміністрації скасування закону про екстрадицію правопорушників у розпорядження центральних правоохоронних органів Китаю.