Тисячі учасників протесту заблокували дороги та рух громадського транспорту до аеропорту Гонконгу 1 вересня, щоб привернути увагу до своїх вимог щодо більшої демократії для цієї території. Аеропорт скасував понад десяток рейсів через відсутність сполучення з летовищем. Демонстранти розбили камери відеоспостереження та світильники, а також демонтували турнікети на одній зі станцій метро. Акція почалася через кілька годин після жорстоких сутичок протестувальників із поліцейськими в центрі Гонконгу. (Відео Reuters)