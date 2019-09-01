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01 Вересень 2019, Київ 23:48
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Протести в Гонконзі цими вихідними: побиття та барикади – відео

Протести в Гонконзі цими вихідними: побиття та барикади – відео
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Тисячі учасників протесту заблокували дороги та рух громадського транспорту до аеропорту Гонконгу 1 вересня, щоб привернути увагу до своїх вимог щодо більшої демократії для цієї території. Аеропорт скасував понад десяток рейсів через відсутність сполучення з летовищем. Демонстранти розбили камери відеоспостереження та світильники, а також демонтували турнікети на одній зі станцій метро. Акція почалася через кілька годин після жорстоких сутичок протестувальників із поліцейськими в центрі Гонконгу. (Відео Reuters)

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