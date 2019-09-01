Гонконг: протестувальники блокують доступ до аеропорту після ночі сутичок із поліцією

Тисячі учасників протесту заблокували дороги та рух громадського транспорту до аеропорту Гонконгу 1 вересня, щоб привернути увагу до своїх вимог щодо більшої демократії для цієї території, що має фактичну широку автономію у складі Китаю.

За повідомленнями, аеропорт скасував понад десяток рейсів, бо активісти заблокували сполучення з летовищем.

Акція почалася через кілька годин після жорстоких сутичок протестувальників із поліцейськими в центрі Гонконгу, під час яких поліція застосовувала сльозогінний газ і водяні гармати для розгону натовпу, а мітингарі кидали «коктейлі Молотова».

Це не перше блокування летовища протягом 12-тижневого протесту в Гонконзі – минулого разу активісти блокували його в середині серпня, тоді аеропорт скасував понад дві сотні рейсів.

Протести в Гонконгу спалахнули майже три місяці тому з вимогами не ухвалювати законопроект місцевої влади, що міг призвести до видачі мешканців Гонконгу для судів чи відбування покарань до решти Китаю. Після скасування законопроекту їхні учасники розширили вимоги, домагаючись відновлення повної демократії і незалежного розслідування ймовірних зловживань поліції проти демонстрантів.

Ці протести стали в Гонконгу найбільшою кризою з часу переходу регіону під владу Китаю 1997 року і вважаються значним викликом для комуністичної влади в Пекіні. Це питання, серед інших, мають обговорити лідери країн «Групи семи» на саміті, що триває цими днями у Франції.

Нині Гонконг має у складі Китаю широку автономію і досі значною мірою зберігає відсутній у решті Китаю демократичний лад із часів, коли ця територія була британською колонією до 1997 року.