У Гонконгу знову сутички: поліція застосувала сльозогінний газ, протестувальники – каміння

Поліція Гонконгу застосувала сльозогінний газ для розгону протестувальників, які збиралися біля поліцейського відділку.

Місцевич громадський мовник RTHK заявив, що 24 серпня силовики приїхали з палицями, щоб відігнати протестувальників, які кидали цеглу і снаряди із запальною сумішшю.

Сутичка трапилася після маршу протесту у Коулун-Бей, району через гавань від острова Гонконг.

Продемократичні демонстранти помітили так звані «розумні ліхтарі», які були встановлені в околицях. Вони бояться, що ці пристрої призведуть до посилення нагляду, хоча уряд це заперечив.

Протести в Гонконгу спалахнули понад два з половиною місяці тому з вимогами не ухвалювати законопроект місцевої влади, що міг призвести до видачі мешканців Гонконгу для судів чи відбування покарань до решти Китаю. Після скасування законопроекту їхні учасники розширили вимоги, домагаючись відновлення повної демократії і незалежного розслідування ймовірних зловживань поліції проти демонстрантів.

Ці протести стали в Гонконгу найбільшою кризою з часу переходу регіону під владу Китаю 1997 року і вважаються значним викликом для комуністичної влади в Пекіні. Як раніше повідомлялося, це питання мають обговорити лідери Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франції і Японії на саміті G7 24 серпня.

Нині Гонконг має у складі Китаю широку автономію і досі ще значною мірою зберігає відсутній у решті Китаю демократичний лад із часів, коли ця територія була британською колонією до 1997 року.