Трамп застеріг Китай від «ще одного Тяньаньменю» в Гонконгу

Президент США Дональд Трамп застеріг Китай від повторення в Гонконгу подій 1989 року, коли були жорстоко придушені протести на площі Тяньаньмень у Пекіні.

Перед тим, як вирушити у Моррістаун, штат Нью-Джерсі 18 серпня, Трамп попередив Китай, що схожі дії Пекіна можуть зірвати торговельні переговори між двома країнами.

«Я думаю, що буде дуже складно домовитися, якщо вони вдадуться до насильства. Я маю на увазі, якщо буде ще одна площа Тяньаньмень, я думаю, що це дуже важко буде зробити, якщо буде насильство», – сказав президент США.

Трамп знову закликав президента Китаю Сі Цзіньпіна «сісти» за стіл переговорів із лідерами протесту.

«Я хотів би, щоб питання Гонконгу вирішили в гуманітарний спосіб. Це було б дуже добре для торговельної угоди», – сказав Трамп.

Десятки тисяч людей 18 серпня 11-ий тиждень поспіль вийшли на акцію проти зростання впливу Пекіну на Гонконг. В останні 10 тижнів масових маніфестацій у Гонконзі відбувалися сутички з поліцією, але в ці вихідні дні поки актів насильства ні з боку протестувальників, ні з боку поліції не було.

З Пекіна тим часом лунають все більш рішучі попередження і заклики до припинення маніфестацій.

Організатори заявляють, що в акції взяли участь 1,7 мільйона людей. Поліція каже про 128 тисяч учасників, які прийшли у парк Вікторії, епіцентру протестів.

Китайська держава 16 серпня заявила, що розв’язання кризи в Гонконзі «не буде повторенням» подій 1989 року на площі Тяньаньмень у Пекіні. Тоді, 4 червня 1989 року, сили безпеки Китаю жорстоко придушили протести з вимогою демократизації країни, вбивши сотні мітингувальників.

Гонконг ніколи не був незалежною державою. У різний час він перебував під суверенітетом Китаю, Великої Британії, Японії. У 1997 році Гонконг перейшов під юрисдикцію Китаю. У той же час Гонконг до 2047 року зберігає значну автономію і формально може незалежно обирати керівника.

В останні місяці тут відбуваються масові виступи міського населення проти зростання впливу Пекіна. Акції протесту переростають у сутички з поліцією. Сепаратистськи налаштовані гонконгці вже домоглися від міської адміністрації скасування закону про екстрадицію правопорушників у розпорядження центральних правоохоронних органів Китаю.

Уряд Китаю критикував демонстрантів, називаючи їхні дії «близькими до терористичних».