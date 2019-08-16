Трамп закликав голову КНР особисто зустрітися з протестувальниками в Гонгонзі

Президент США Дональд Трамп закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна особисто зустрітися з протестувальниками в Гонконзі, щоб домогтися завершення кризи.

Заява Трампа пролунала 15 серпня, коли влада в Пекіні, державні засоби інформації та прокитайські лідери в Гонконзі заявили, що Китай готовий «швидко приборкати заворушення» і не буде «сидіти склавши руки і дивитися», як криза стає «некерованою».

Трамп сказав журналістам, що «готовий закластися, що якщо він (голова КНР Сі Цзіньпін – ред.) сяде з протестувальниками... він розбереться з цим за 15 хвилин». Однак, додав президент США, «я знаю, що це не та річ, яку він робить».

Трамп також заявив, що незабаром обговорить із Сі кризу в Гонкозі, а також торговельний спір між двома країнами.

Китайська держава 16 серпня заявила, що розв’язання кризи в Гонконзі «не буде повторенням» подій 1989 року на площі Тяньаньмень у Пекіні. Тоді, 4 червня 1989 року, сили безпеки Китаю жорстоко придушили протести з вимогою демократизації країни, вбивши сотні мітингувальників.

Гонконг ніколи не був незалежною державою. У різний час він перебував під суверенітетом Китаю, Великої Британії, Японії. У 1997 році Гонконг перейшов під юрисдикцію Китаю. У той же час Гонконг до 2047 року зберігає значну автономію і формально може незалежно обирати керівника.

В останні місяці тут відбуваються масові виступи міського населення проти зростання впливу Пекіна. Акції протесту переростають у сутички з поліцією. Сепаратистськи налаштовані гонконгці вже домоглися від міської адміністрації скасування закону про екстрадицію правопорушників у розпорядження центральних правоохоронних органів Китаю.

Уряд Китаю критикував демонстрантів, називаючи їхні дії «близькими до терористичних».