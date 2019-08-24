У Франції відкривається саміт G7

Саміт держав «Групи семи» відкривається сьогодні у французькому місті Біарріц. Офіційне відкриття заплановане на 19:30 за місцевим часом (20:30 за Києвом).

Заходи за участі лідерів Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франції і Японії триватимуть до понеділка, 26 серпня.

Як раніше повідомлялося, серед тем для обговорення будуть їхні відносини з Росією, ситуація в Ірані, протести у Гонконгу, сирійський конфлікт та екскалація між Індією та Пакистаном через Кашмір.

Днями президент США Дональд Трамп уже не вперше заявив, що, на його думку, було б доцільно повернути Росію до складу цієї групи, відновивши формат «Групи восьми» – з цієї групи Росію виключили навесні 2014 року через окупацію нею українського Криму і заяв про приєднання півострова до її складу.

Після згаданої заяви Трампа проти можливості безумовного повернення Росії виступили Німеччина, Велика Британія і Франція, а також Європейський союз, – але в їхніх заявах не було прямих згадок про необхідність для Росії повернути Україні окупований нею Крим.

Тим часом український президент Володимир Зеленський нагадував, що умовами, за яких повернення Росії до «порядку денного високої дипломатії» могло б бути можливе, є повернення Криму, поряд із припиненням бойових дій на Донбасі і звільненням українських політв’язнів і моряків.