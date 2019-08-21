Прем’єр Британії проти приєднання Росії до G7

Умови для приєднання Росії до «Групи семи» промислово розвинутих держав світу наразі не виконані, заявляє прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Після зустрічі з канцлером Німеччини Анґелою Меркель 21 серпня в Берліні Джонсон заявив, що поділяє її думку про те, що Москва має виконати свої міжнародні зобов’язання для того, щоб повернутися в групу.

Британський прем’єр згадав, зокрема, про застосування Росією хімічної зброї на території Британії під час отруєння Скрипалів у Солсбері, агресію Росії в Україні, російські провокації «не лише в Україні, а в багатьох інших місцях».

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує ідею повернення Росії у «Групу восьми» (G8), яка після виключення країни знову перетворилася на «Групу семи» (G7). Джерело телеканалу CNN з адміністрації Трампа також заявило, що цю ідею вже підтримав президент Франції Емманюель Макрон. Джерело Reuters у французьких дипломатичних колах підтвердило, що повернення Росії в G8 у 2020 році обговорюється, але буде прямо залежати від розвитку ситуації в Україні.

Очікується, що Трамп підніме це питання на саміті G7 у Франції, який пройде 24-26 серпня.

Членство Росії в «Групі восьми» промислово розвинених країн світу було призупинене в 2014 році після анексії Криму.

У червні 2018 року Трамп вже пропонував Москві взяти участь у майбутньому саміті G7 у Канаді. Слова Трампа зустріли критикою.