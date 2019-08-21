Уряд Німеччини відкидає пропозицію повернути Росію в «Групу семи»

Уряд Німеччини відкинув пропозицію президентів Франції і США запросити Росію на саміт «Групи семи» у 2020 році.

За словами офіційного представника уряду Штеффена Зайберта, Москва повинна показати, що готова змінити свою позицію щодо конфлікту на сході України. Тільки після цього G7 обговорить питання запрошення Росії, повідомляє агенція DPA.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує ідею повернення Росії у «Групу восьми» (G8), яка після виключення країни знову перетворилася на «Групу семи» (G7). Джерело телеканалу CNN з адміністрації Трампа також заявило, що цю ідею вже підтримав президент Франції Емманюель Макрон.

Очікується, що Трамп підніме це питання на саміті G7 у Франції, який пройде 24-26 серпня.

Джерело Reuters у французьких дипломатичних колах підтвердило, що повернення Росії в G8 у 2020 році обговорюється, але буде прямо залежати від розвитку ситуації в Україні.

«Українське питання є ключовим», – наголосило джерело на наступний день після розмови президента Росії Володимира Путіна і президента Франції Емманюеля Макрона.

Членство Росії в Групі восьми промислово розвинених країн світу було призупинене в 2014 році після анексії Криму.

На яких умовах Росію можуть повернути у групу, поки що невідомо. І Трамп, і Макрон раніше неодноразово пропонували Кремлю звільнити затриманих українських моряків і українських політв’язнів, яких утримують у російських в’язницях.

У червні 2018 року Трамп вже пропонував Москві взяти участь у майбутньому саміті G7 у Канаді. Слова Трампа зустріли критикою.