Розширення формату G7 до G8 з участю Росії залежить від виконання Москвою Мінських угод – Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що розширення міжнародного клубу держав «Групи семи» (G7) на ще одного учасника Росію – до G8, залежить від зусиль Москви із реалізації Мінських угод із врегулювання ситуації на сході України. Про це французький лідер заявив 11 червня в інтерв’ю швейцарському телеканалу RTS.

«Від того, наскільки суттєвими будуть зусилля Москви щодо реалізації Мінських угод і припинення військового конфлікту в Україні, залежить, чи буде формат G7 знову розширено до G8 за рахунок відновлення членства Росії», – сказав Макрон.

Він зазначив, що планує незабаром провести переговори із президентом Росії Володимиром Путіним щодо діалогу з Росією.

«У найближчі тижні я знову проведу довгу, насичену бесіду з Володимиром Путіним у якості президента Франції та в якості голови G7, щоб відновити динаміку (відносин – ред.), – сказав Макрон.

Коли саме відбудеться така зустріч Емманюель Макрон не вказав.

Франція нині головує у G7. Цей формат лідерів світових держав існував з 1998 року у вигляді G8 (США, Росія, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Канада), але у 2014 році був скорочений на одного члена – Росію, через засудження лідерами клубу російської агресії проти України.