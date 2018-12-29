Москва відкинула вимоги Меркель і Макрона щодо українських моряків

Міністерство закордонних справ Росії 29 грудня відкинуло вимоги лідерів Німеччини та Франції про звільнення українських моряків, утримуваних у московських СІЗО.

«Берлін і Париж безапеляційно звинувачують Росію в якихось порушеннях прав людини в Криму, ескалації напруженості в Азовському морі і Керченській протоці, висувають на нашу адресу неприйнятні вимоги», – ідеться в заяві МЗС Росії.

«Що ж до судноплавства в Керченській протоці, то російська сторона продовжує забезпечувати свободу судноплавства в цьому регіоні», – стверджує російське зовнішньополітичне відомство.

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив також, що російський президент Володимир Путін обговорив вимоги звільнити моряків із канцлером Німеччини Анґелою Меркель. Проте, як цитують Пєскова російські інформагенції, Росія «діятиме відповідно до російського законодавства».

Канцлер Німеччини Анґела Меркель увечері 28 грудня в телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним вдруге впродовж однєї доби висловилася за звільнення українських моряків.

Раніше 28 грудня в спільній заяві канцлер Німеччини Анґела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон вимагали від Росії гарантувати вільне і безперешкодне проходження всіх суден через Керченську протоку і негайно звільнити українських моряків, захоплених російськими силовиками.

25 листопада російські силовики у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях, захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів. Троє моряків при цьому були поранені. Усіх захоплених українців утримують у СІЗО в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруги.