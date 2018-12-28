Меркель і Макрон вимагають вільного проходу суден через Керченську протоку і звільнення українських моряків

Канцлер Німеччини Анґела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон вимагають від Росії гарантувати вільне і безперешкодне проходження всіх суден через Керченську протоку і негайного звільнення українських моряків, захоплених російськими силовиками. Про це сказано у спільній заяві Меркель і Макрона про ситуацію в Україні, оприлюдненій 28 грудня.

«Вони (українські моряки – ред.) теж повинні мати можливість святкувати прийдешні свята в колі своїх сімей», – йдеться в заяві.

Меркель і Макрон також привітали домовленість, досягнуту в рамках Тристоронньої контактної групи, про встановлення режиму тиші до зимових свят, який має вступити в силу 29 грудня.

Президент Франції і німецький канцлер закликали сторони конфлікту дотримувати домовленості про перемир’я і зосередитися на потребах цивільного населення.

27 грудня Тристороння контактна група оприлюднила за результатами переговорів заяву про те, що підтримала чергове перемир’я на Донбасі, цього разу новорічно-різдвяне. Воно має почати діяти від 00:01 годин (за київським часом) 29 грудня 2018 року.

Це вже принаймні шоста спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч 300 людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.