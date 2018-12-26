«Москві подобається вдаватися до агресії, коли світ не звертає уваги» (світова преса)

Анна Романдаш

Росія прагне повного контролю над Азовським морем і може пробувати об’єднати окупований Крим і Донбас, пишуть у Newsweek. Конфлікт в Україні – випробування для зовнішньої політики ЄС, де зростає вплив прокремлівських партій – про це стаття у Financial Times. Прокремлівські пранкери намагалися розіграти митрополита Епіфанія телефоном – про це йдеться в матеріалі Deutsche Welle.

Росія може напасти на Україну під час Різдвяних свят, пишуть в американському журналі Newsweek. Як пише авторка статті, посилаючись на експертів, Захід «відволікся» на святкування, і Москва може з цього скористатися.

Журналістка цитує Джона Гербста, посла США в Україні у 2003–2006 роках. Той звертає увагу: Москві подобається вдаватися до агресії, коли світ не звертає уваги. Наприклад, Москва вторглася до Афганістану в Різдвяний час 1979 року і напала на Грузію під час літніх канікул у серпні. За словами Гербста, ризик агресії підвищила і слабка реакція Заходу на захоплення Росією трьох українських військових кораблів і 24 моряків 25 листопада.

«На думку експертів, свята в поєднанні з недавньою відставкою міністра оборони Джеймса Меттіса у Вашингтоні можуть створити ідеальний сценарій для російського наступу», – пише журналістка. Вона додає: росіяни нещодавно відправили додаткові військові літаки у Крим.

Оглядачка цитує Майкла Карпентера, колишнього помічника міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії. «Мене хвилює, що український морський флот занадто малий, аби відстоювати свої права перед значно більшим [російським] Чорноморським флотом», – заявив він. За його словами, створення «москітного флоту», як передбачено в Україні, – це правильний напрямок, але його розвиток займе роки, у той час як «криза насувається у найближчі тижні і місяці».

Журналістка пояснює: деякі аналітики попереджають про спроби Росії об’єднати окуповані території довкола України, аби створити контрольований Росією протекторат на північ від Чорного моря. Такий «суходільний міст» також дозволив би включити туди Придністров’я – частину Молдови, яка залежить від підтримки Москви.

Конфлікт в Україні – випробування для зовнішньої політики ЄС, де зростає вплив прокремлівських партій – про це йдеться у статті у британській газеті Financial Times. У матеріалі журналісти посилаються на заяви Іванни Климпуш-Цинцадзе, віце-прем’єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Вона критикує уряди деяких країн ЄС за їхню «короткозорість» стосовно Росії.

За словами політикині, Москва намагається знищити єдність ЄС, посилюючи розкол між різними країнами в їхньому ставленні до Кремля. Наприклад, в Італії й Австрії є політики, які публічно говорять про скасування санкцій ЄС щодо Росії. Наразі всередині ЄС тривають дебати, чи запроваджувати санкції проти конкретних осіб – зокрема, військових командувачів, яких вважають відповідальними за захоплення українських кораблів і їхніх екіпажів минулого місяця при спробі пройти Керченську протоку.

«Київ вважає, що приглушена відповідь Заходу на дії Росії не підняла санкції до того рівня, який би міг запобігти подальшим воєнним діям», – пояснюють журналісти. Українська сторона закликала НАТО збільшити присутність у Чорному морі; в альянсі заявляли раніше, що вже відправили додаткові патрульні кораблі у відповідь на посилення військово-морської діяльності Росії.

Автори станні цитують Курта Волкера, спеціального представника Державного департаменту США з питань України. За його словами, міжнародна присутність в Україні й біля неї «підвищить видимість дій Росії порівняно з тим, що ми бачимо зараз». Він також наголосив на потребі добре скоординованої відповіді Заходу на дії Москви.

Російські пранкери намагалися розіграти главу Православної церкви України митрополита Епіфанія телефоном – про це йде мова у статті німецької медіакомпанії Deutsche Welle. Двоє росіян, більш відомі в мережі як Вован і Лексус, представилися Дейвідом Макалістером, головою комітету із закордонних справ Європарламенту. Ці пранкери відомі своїми розіграшами західних політиків. Вони висловлюють прокремлівські позиції, і їх пов’язують із владою Росії.

У запису, який росіяни виставили в мережу, митрополит «обговорює такі теми, як консерватизм його церкви і ставлення України до ЛГБТ-спільноти», – пише автор статті. Епіфаній також згадує «дуже помітну підтримку» з боку США у становленні незалежної української церкви.

Пранкери запитали Епіфанія про його підтримку української армії і про те, чи вірить він, що Крим повернеться до України. За словами митрополита, коли Україна стане сильною державою, то люди самі захочуть повернутися. Він також визнав значну підтримку з боку влади президента України Петра Порошенка у створенні незалежної церкви, але додав, що нова церква буде політично нейтральною і відокремленою від держави.

«Я підтримую початок реформи церкви, щоб у нас не було цього консерватизму і ми рухалися геть від російської традиції, щоби церква була відкритою і стала дороговказом для українців», – сказав Епіфаній під час телефонної розмови. Він сказав, що церква має працювати над тим, щоб збільшити розуміння ЛГБТ-спільноти, але також згадав про глибоко вкорінене ставлення до цього питання в Україні і додав, що це питання складне і що за нього не варто братися на самому початку шляху.

За словами журналіста, Епіфаній «залишався стриманим протягом телефонного дзвінка, навіть коли його співрозмовник зачепив чутливі теми». Автор додає: наразі не відомо, звідки пранкери отримали номер митрополита. «Їхній успіх у тому, щоб зв’язатися зі впливовими особами, наводить на думку, що ці двоє пов’язані із російською владою», – підсумовує журналіст.