Меркель двічі за добу нагадала Путіну про українських моряків

Канцлер Німеччини Анґела Меркель увечері 28 грудня в телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним вдруге впродовж однєї доби висловилася за звільнення українських моряків. Про цю тему розмови лідерів повідомила в Twitter представник уряду Німечччини Ульріке Деммер.

«Канцлер Меркель ще раз висловилася за звільнення заарештованих моряків з України у телефонній розмові з президентом Росії Путіним», – вказала речниця.

За словами Деммер, ситуація в Сирії також була темою обговорення.

Раніше 28 грудня в спільній заяві канцлер Німеччини Анґела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон вимагали від Росії гарантувати вільне і безперешкодне проходження всіх суден через Керченську протоку і негайно звільнити українських моряків, захоплених російськими силовиками.