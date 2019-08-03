США офіційно оголосили про нові санкції проти Росії через отруєння Скрипалів

Державний департамент США оголосив про запровадження другого пакету санкції щодо Росії через отруєння на території Великої Британії ексрозвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Санкції, як ідеться в опублікованій Держдепартаментом заяві, наберуть чинностісилу через 15 днів після повідомлення про них Конгресу, орієнтовно 19 серпня.

Нові санкції передбачають, що американські банки не зможуть брати участь у первинному продажу суверенного боргу, номінованого не в рублях, і надавати російському уряду кредити. Також США мають намір надалі перешкоджати наданню Росії фінансової або технічної допомоги з боку Міжнародного валютного фонду і Світового банку.

Санкції діятимуть щонайменше 12 місяців.

Перший пакет санкцій США проти Росії через отруєння Скрипалів набрав чинності в серпні 2018 року. Він передбачає заборону постачання продукції подвійного призначення.

Другий пакет санкцій США планували запровадити через три місяці після першого, якщо Росія не доведе, що відмовилася від хімічної зброї. Однак нові обмежувальні заходи тоді так і не були реалізовані, що стало приводом для критики президента США Дональда Трампа з боку його політичних опонентів.

Про те, що США все ж запроваджують другий пакет санкцій, 2 серпня повідомили американські ЗМІ з посиланням на джерела. Нові обмежувальні заходи стали однією з причин зниження курсу російської валюти.

Сергій Скрипаль і його дочка були отруєні в Солсбері 4 березня 2018 року нервово-паралітичною речовиною «Новачок», розробка якого велася ще в СРСР. Лондон стверджує, що замах організував Кремль, і покладає відповідальність за нього особисто на президента Росії Володимира Путіна. Москва звинувачення відкидає.