Захід і Україна змушені протидіяти: Росії від санкцій нікуди не дітися

(Рубрика «Точка зору»)

Російський рубль почав падіння на тлі повідомлень про підписання президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом указу про запровадження другого пакету санкцій щодо Росії у зв’язку зі справою про отруєння Скрипалів. Поки що ми нічого не знаємо про подробиці цього указу американського президента – як і того, як він насправді позначиться на стані російської економіки. Але самі санкційні очікування вже традиційно б’ють по рублю.

Рішення про запровадження нових санкцій важко назвати несподіваним, його скоріше можна назвати довгоочікуваним. До посилення санкцій проти Росії конгресмени закликали адміністрацію ще з минулого року, коли було запроваджено перший пакет санкцій. Однак Білий дім не поспішав – можливо, тому що розраховував на знаходження взаєморозуміння з Москвою. У Вашингтоні могли вважати, що на тлі серйозних проблем, які можуть виникнути через другий пакет санкцій, Володимир Путін захоче більш плідно співпрацювати з Дональдом Трампом і взагалі, як кажуть на Заході, буде намагатися «зберегти обличчя».

Нічого цього, звичайно ж, не відбулося – хоча б тому, що Росія ніколи не визнавала своєї причетності до отруєння Скрипалів. І ця позиція не зазнала змін навіть після того, як з’явилися неспростовні докази дій агентів російських спецслужб у Солсбері. Єдиний компроміс, на який за цей час пішов Володимир Путін – не став звинувачувати у причетності до отруєння Скрипалів британські спецслужби. Але це явно не те, чого від нього очікували у Вашингтоні.

Крім того, і сам Дональд Трамп вичерпав свій «ліміт очікування» розсудливості російського колеги. Американське політичне життя входить у черговий передвиборний цикл. І після всіх скандалів зі звинуваченнями в контактах із російськими представниками під час попередньої передвиборчої кампанії, після розслідування Мюллера, після розмов про те, що Кремль продовжить втручатися в американські вибори Дональду Трампу абсолютно не потрібно ставати мішенню для нових нападок своїх опонентів. Навпаки, в інтересах американського президента довести, що стосовно російських дій він дотримується законодавства. І якщо Путін не оцінив його конструктивного підходу – так не Трамп у цьому винен.

​Від анексії Криму до втручання у вибори в США та отруєння в Солсбері

Новий санкційний пакет до того ж може виявитися частиною політичних дій, які зачіпають і протистояння російській агресії в Україні, і дії щодо недопущення завершення будівництва «Північного потоку-2». Відповідні пропозиції в Конгресі вже звучать. І сама атмосфера їхнього обговорення нагадує: Вашингтон і Москва не можуть домовитися не через американську зловмисність, а тому, що за останні роки Кремль порушив усі мислимі норми міжнародного права і етики в стосунках між незалежними державами – від анексії Криму до втручання у вибори в США і надсилання своїх агентів для отруєння в Солсбері. І при цьому в Москві, як виглядає, не хочуть навіть задуматися про наслідки своїх дій. Навпаки, будь-які наслідки пояснюються «русофобією» і спробами послабити позиції Росії на світовій арені. А самій Росії можна все!

Саме тому і Заходу, і Україні нікуди не подітися від продовження протистояння з Росією. А самій Росії нікуди не дітися від санкцій.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

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