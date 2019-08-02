Трамп запровадить нові санкції проти Росії через отруєння Скрипалів

Президент США Дональд Трамп підписав указ, що сигналізує про запровадження нових санкцій проти Росії через її роль в отруєнні в Британії нервово-паралітичною речовиною «Новачок» колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки Юлії.

Указ Трампа дозволяє запроваджувати санкції щодо країни, яка порушує закон про контроль над хімічною і біологічною зброєю.

Раніше конгресмени закликали американського лідера запровадити проти Росії нові санкції за використання заборонених засобів під час замаху на Скрипалів у британському Солсбері.

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Документ, текст якого був поширений 1 серпня, наказує міністру фінансів США і держсекретареві вживати заходів для запровадження санкцій, описаних у законі.

Перші санкції проти Кремля за спробу отруєння Скрипалів Вашингтон запровадив у серпні 2018 року. В рамках цих санкцій зі США вислали 60 російських дипломатів, закрили консульство Росії в Сан-Франциско і запровадили заборону на передачу Росії певних технологій, продаж їй зброї і надання зовнішньої допомоги.

Оскільки Кремль не надав доказів відмови від використання хімічної зброї, американський закон передбачає запровадження більш жорстких санкцій, які можуть торкнутися російської фінансової системи, торговельних і дипломатичних відносин.

Сергій Скрипаль і його дочка були отруєні в Солсбері 4 березня 2018 року нервово-паралітичною речовиною «Новачок», розробка якого велася ще в СРСР. Лондон стверджує, що замах організував Кремль, і покладає відповідальність за нього особисто на президента Росії Володимира Путіна. Москва звинувачення відкидає.