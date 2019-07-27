У Bellingcat заявляють про кібератаки через розслідування дій Росії

Засновник команди розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс заявляє про кібератаку проти дослідницької групи, яку він пов’язує з розслідуваннями щодо Росії.

«І знову Bellingcat стає мішенню кібератак, і, найімовірніше, вони пов’язані з нашою роботою щодо Росії. Я вважаю, що одним зі способів виміряти наш вплив є те, як часто агенти Російської Федерації намагаються атакувати нас, чи це роблять їхні хакери, чи тролі, чи медіа», – написав Гіґґінс у твітері 26 липня.

Згодом він додав, що ймовірно російські хакери атакували захищену платформу електронної пошти, яку використовує команда Bellingcat. Йдеться про швейцарську ProtonMail, яка минулого тижня повідомила про спроби «скомпрометувати своїх користувачів».

За словами Гіґґінса, атака була вузько націленою, зокрема, на журналістів-розслідувачів, які вивчають діяльність російської розвідки.

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Bellingcat відомий своїми розслідуваннями отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в британському Солсбері і викриттям причетності до цього російських спецслужб, а також збиття рейсу MH17 у 2014 році над Донбасом.