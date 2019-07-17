Збиття МН17: СБУ встановила понад 150 людей, причетних до транспортування «Бука»

Служба безпеки України за п’ять років встановила понад 150 людей, причетних до транспортування самохідної установки «БУК-м» з території Росії до тимчасово окупованої території Луганської та Донецької областей та назад до РФ, її охорони та виводу на бойові позиції для здійснення збиття літака «Боїнг» Малайзійських авіаліній у липні 2014 року.

Також слідство встановило точний маршрут транспортування «Бука», час, коли було запущено ракету, якою було збито літак, та місце запуску.

Всі матеріали СБУ передала міжнародній спільній слідчій групі, яка розслідує катастрофу.

Сьогодні у багатьох країнах світу рідні загиблих і посольства їхніх країн проведуть жалобні акції в пам’ять про жертв.

19 червня у Нідерландах Спільна слідча група з розслідування збиття малайзійського літака «Боїнг-777» назвала підозрюваними у справі трьох росіян і одного українця. Це Ігор Гіркін (прізвисько «Стрєлков»), Сергій Дубинський (прізвисько «Хмурий»), Олег Пулатов («Гюрза» і «Халіф»), та Леонід Харченко (громадянин України – ред.).

Україна привітала висновки слідчих і закликала Москву «визнати» свою відповідальність за трагедію. Росія ж наполягає, що розслідування направлене на «дискредитацію» країни. Голова слідчої групи Фред Вестербеке заявив, що чотирьох підозрюваних, ймовірно, судитимуть заочно в Нідерландах, починаючи з березня 2020 року. Він сказав, що ці особи будуть оголошені в національний та міжнародний розшук.

Слідчі СБУ під процесуальним керівництвом Генпрокуратури склали повідомлення про підозру чотирьом особам, яких назвали у Нідерландах.

У день оголошення результатів Спільної слідчої групи 19 червня Гіркін, Дубинський, Пулатов і Харченко були також внесені до списку причетних до збиття літака рейсу MH17, відповідно до даних розслідування дослідницької групи Bellingcat.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердама в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – як технічне, так і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

Перше з них, технічне, Ради розслідувань у справах безпеки Нідерландів, встановило, що літак був збитий ракетою зенітно-ракетного комплексу «Бук», запущеною із підконтрольної на той час російським гібридним силам території Донбасу. Друге, кримінальне розслідування міжнародної Спільної слідчої групи, також дійшло висновку: пускова установка ЗРК «Бук», ракетою з якої збили літак рейсу MH17, належала 53-й зенітній ракетній бригаді зі складу Збройних сил Росії і була доставлена з Росії на окуповану частину Донбасу, звідти здійснила пуск ракети, а після збиття нею авіалайнера повернута назад до Росії.

У світі вже не раз закликали Росію визнати свою відповідальність за збиття літака. Росія постійно заперечує всі результати розслідування.