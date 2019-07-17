MH17: у світі вшановують жертв у п’яту річницю катастрофи

17 липня минає 5 років з часу катастрофи над зоною збройного конфлікту на Донбасі малайзійського літака «Боїнг-777» рейсу MH17, в результаті якої загинули 298 людей. У середу рідні загиблих і посольства їхніх країн проведуть жалобні акції.

У Нідерландах, країні, що втратила в катастрофі 193 громадянина, поминальні заходи почалися 16 липня, коли члени родин 15 загиблих зібралися в місті Гілверсум. Там місцевий священник, який вирощує соняшник із насіння, привезеного зі сходу України, відслужив панахиду.

Також 16 липня в Нідерландах відбулася конференція щодо катастрофи MH17, а у Вашингтоні – круглий стіл.

Виступаючи у Вашингтоні, заступник помічника державного секретаря США у справах Євразії Джордж Кент заявив, що «Росія підготувала ґрунт для знищення MH17 шляхом фінансування, організації та просування своїх довірених осіб на сході України». Він також зазначив, що «Росія продовжує заперечувати присутність своїх сил і матеріальних засобів» на неконтрольованих владою України територіях.

У середу, 17 липня, дев’ять посольств, громадяни яких загинули під час польоту, планують провести жалобні заходи в Малайзії, яка втратила через катастрофу літака 43 громадянина. Ще одна акція, закрита для преси, відбудеться в аеропорту Схіпгол в Амстердамі.

19 червня у Нідерландах Спільна слідча група з розслідування збиття малайзійського літака «Боїнг-777» назвала підозрюваними у справі трьох росіян і одного українця. Це Ігор Гіркін (прізвисько «Стрєлков»), Сергій Дубинський (прізвисько «Хмурий»), Олег Пулатов («Гюрза» і «Халіф»), та Леонід Харченко (громадянин України – ред.).

Україна привітала висновки слідчих і закликала Москву «визнати» свою відповідальність за трагедію. Росія ж наполягає, що розслідування направлене на «дискредитацію» країни. Голова слідчої групи Фред Вестербеке заявив, що чотирьох підозрюваних, ймовірно, судитимуть заочно в Нідерландах, починаючи з березня 2020 року. Він сказав, що ці особи будуть оголошені в національний та міжнародний розшук.

Слідчі СБУ під процесуальним керівництвом Генпрокуратури склали повідомлення про підозру чотирьом особам, яких назвали у Нідерландах.

У день оголошення результатів Спільної слідчої групи 19 червня Гіркін, Дубинський, Пулатов і Харченко були також внесені до списку причетних до збиття літака рейсу MH17, відповідно до даних розслідування дослідницької групи Bellingcat.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердама в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – як технічне, так і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

Перше з них, технічне, Ради розслідувань у справах безпеки Нідерландів, встановило, що літак був збитий ракетою зенітно-ракетного комплексу «Бук», запущеною із підконтрольної на той час російським гібридним силам території Донбасу. Друге, кримінальне розслідування міжнародної Спільної слідчої групи, також дійшло висновку: пускова установка ЗРК «Бук», ракетою з якої збили літак рейсу MH17, належала 53-й зенітній ракетній бригаді зі складу Збройних сил Росії і була доставлена з Росії на окуповану частину Донбасу, звідти здійснила пуск ракети, а після збиття нею авіалайнера повернута назад до Росії.

У світі вже не раз закликали Росію визнати свою відповідальність за збиття літака. Росія постійно заперечує всі результати розслідування.