Соняшники з донбаського поля. У нідерландському Хільверсуме садять квіти в пам'ять про загиблих на рейсі MH17

Напередодні п’ятої річниці аварії МН17 в нідерландському місті Хільверсумі на дворі церкви священник і бургомістр висаджують соняшники. Яскраво-жовті квіти виростили з донбаського насіння, взятого з поля, на яке впали уламки збитого лайнера. П'ять років тому в небі над Донбасом загинули 15 жителів цього міста.







У Хільверсуме живе 90 тисяч осіб, всі один одного знають. «Через п’ять років ми все ще переповнені смутком», – говорить мер Хільверсума Пітер Броертьєс.



У місцевій церкві завжди на видному місці лежить книга скорботи. Пастор Юліус Дресме запалює 15 свічок. Коли сталася катастрофа, він був у від’їзді, але почувши новини про трагедію, негайно повернувся в місто.





Я відчув сильний холод в той момент. І як ніби щось говорило мені: я повинен їхати додому

«Я відчув сильний холод в той момент. І як ніби щось говорило мені: я повинен їхати додому. Я не знаю, чому, але я повинен їхати додому. В той момент ще не було зрозуміло, що так багато людей з Хільверсума загинуло», – згадує пастор церкви святого Віта Юліус Дресме.



Протягом наступних днів до храму щодня приходили тисячі людей, розповідає Юліус. Він каже, що ніколи раніше не бачив стільки горя. Городяни об’єдналися в біді, і в бажанні допомогти один одному.



«Було багато теплоти і уваги. І так багато було людей, які намагалися хоч щось зробити. А ще було дуже багато соняшників, як нагадування про місце трагедії», – говорить пастор.



З того часу соняшники з’явилися не тільки перед церквою, а й на клумбах на перехрестях, перед вокзалом, нарешті – в самому центрі міста перед ратушею. Тут же і монумент – теж соняшники, відлиті з міді.



Томас Схансман, батько загиблого в катастрофі 18-річного Квінна, показує на мідні квіти: «Ось тут Квінн – один. Ось тут двоє дітей з їхніми батьками. Ось ці двоє – це літня пара. І ось тут ви бачите сім’ю з п’ятьох осіб – троє дітей, і їхні батьки». Кожна квітка символізує загиблого на «Боїнгу» МН17.



Саме Томасу Схансману австралійський журналіст передав насіння соняшників, які тепер заполонили Хільверсум. Уже кілька років він живе в Нью-Йорку, але щоліта в липні приїжджає сюди, щоб вшанувати пам’ять сина. З-за океану він продовжує стежити за перебігом розслідування катастрофи і чекає, коли і Україна, і Росія визнають відповідальність за трагедію.





Обидві країни несуть відповідальність за МН17

«Обидві країни несуть відповідальність за МН17. Хоча просити уряд України визнати відповідальність за те, що не закрили повітряний простір, не має нічого спільного з відповідальністю російських за вбивство 298 людей, – вважає Томас Схансман. – Але ці дві речі для мене важливі і сьогодні, через п’ять років».



У Хільверсумі добре знають останні новини про розслідування катастрофи, знають і про перші пред’явлені звинувачення. Поки в списку лише чотири імені – троє колишніх російських силовиків і один бойовик з так званої «ДНР». У Нідерландах впевнені, що судовий процес, який почнеться в березні наступного року, розкриє імена всіх причетних до катастрофи.



В офіційній версії слідства, згідно з якою малайзійський «Боїнг» був збитий ракетою з російської установки «Бук», тут мало хто сумнівається. Тепер крім визнання політичної відповідальності в Хільверсумі очікують справедливості і обіцяють зберігати пам’ять про 15 загиблих городян.



За ці п’ять років спонтанна ідея вирощувати соняшники переросла в традицію, а сама квітка стала чи не найбільш упізнаваним символом міста.