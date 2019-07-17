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17 Липень 2019, Київ 13:17
Новини | Політика

СБУ передала міжнародній слідчій групі матеріали, що стосуються катастрофи MH17

Слідчі СБУ під процесуальним керівництвом Генпрокуратури склали повідомлення про підозру чотирьом особам

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Служба безпеки України передала міжнародній спільній слідчій групі матеріали у справі збиття «Боїнгу» рейсу MH17 на Донбасі у 2014 році. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як нагадали в СБУ, 19 червня на спільному брифінгу у Нідерландах повідомили про притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення даного злочину чотирьох осіб – трьох громадян Росії (Ігор Гіркін (прізвисько «Стрєлков»), Сергій Дубинський (прізвисько «Хмурий»), Олег Пулатов («Гюрза» і «Халіф») та одного громадянина України (Леонід Кравченко). Також було повідомлено про передачу кримінального провадження щодо цих осіб до суду, який розпочнеться 9 березня 2020 року у Нідерландах.

«Наразі матеріали кримінального провадження щодо вказаних підозрюваних осіб відповідно до вимог діючого кримінально-процесуального законодавства передаються компетентному органу Королівства Нідерландів для здійснення їх подальшого кримінального переслідування», – заявили у СБУ.

Справа MH17. Суд в Гаазі відбудеться наступного року
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Справа MH17. Суд в Гаазі відбудеться наступного року

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Сьогодні у багатьох країнах світу рідні загиблих і посольства їхніх країн проведуть жалобні акції в пам’ять про жертв.

19 червня у Нідерландах Спільна слідча група з розслідування збиття малайзійського літака «Боїнг-777» назвала підозрюваними у справі трьох росіян і одного українця. Це Ігор Гіркін (прізвисько «Стрєлков»), Сергій Дубинський (прізвисько «Хмурий»), Олег Пулатов («Гюрза» і «Халіф»), та Леонід Харченко (громадянин України – ред.).

Україна привітала висновки слідчих і закликала Москву «визнати» свою відповідальність за трагедію. Росія ж наполягає, що розслідування направлене на «дискредитацію» країни. Голова слідчої групи Фред Вестербеке заявив, що чотирьох підозрюваних, ймовірно, судитимуть заочно в Нідерландах, починаючи з березня 2020 року. Він сказав, що ці особи будуть оголошені в національний та міжнародний розшук.

Слідчі СБУ під процесуальним керівництвом Генпрокуратури склали повідомлення про підозру чотирьом особам, яких назвали у Нідерландах.

У день оголошення результатів Спільної слідчої групи 19 червня Гіркін, Дубинський, Пулатов і Харченко були також внесені до списку причетних до збиття літака рейсу MH17, відповідно до даних розслідування дослідницької групи Bellingcat.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердама в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – як технічне, так і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

Перше з них, технічне, Ради розслідувань у справах безпеки Нідерландів, встановило, що літак був збитий ракетою зенітно-ракетного комплексу «Бук», запущеною із підконтрольної на той час російським гібридним силам території Донбасу. Друге, кримінальне розслідування міжнародної Спільної слідчої групи, також дійшло висновку: пускова установка ЗРК «Бук», ракетою з якої збили літак рейсу MH17, належала 53-й зенітній ракетній бригаді зі складу Збройних сил Росії і була доставлена з Росії на окуповану частину Донбасу, звідти здійснила пуск ракети, а після збиття нею авіалайнера повернута назад до Росії.

У світі вже не раз закликали Росію визнати свою відповідальність за збиття літака. Росія постійно заперечує всі результати розслідування.

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