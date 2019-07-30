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30 Липень 2019, Київ 07:40
Новини | Міжнародні

Конгресмени закликали Трампа запровадити санкції за отруєння Скрипалів

Від Трампа чекають введення нових санкцій проти Росії

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У понеділок, 29 липня впливові законодавці закликали президента США Дональда Трампа запровадити проти Москви санкції за використання заборонених засобів в ході невдалої спроби отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки.

У листі, який направили Трампу, глава комітету Палати представників з міжнародних справ демократ Елліот Енгел і республіканець Майк Маккол пишуть про те, що, відповідно до закону 1991 року про «Контроль і знищення хімічної і біологічної зброї», друга частина санкцій мала бути введена через три місяці після оголошення первинних санкцій.

Санкції проти Кремля за спробу отруєння Скрипаль Вашингтон запровадив в серпні 2018 року. В рамках цих санкцій з США вислали 60 російських дипломатів, закрили консульство Росії в Сан-Франциско і запровадили заборону на передачу Росії певних технологій. Оскільки Кремль не надав суду доказів відмови від використання хімічної зброї, закон передбачає запровадження більш жорстких санкцій, які можуть торкнутися російської фінансової системи, торговельних та дипломатичних відносини.

Британія звинуватила росіян Петрова і Боширова в отруєнні Скрипалів – відео
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Британія звинуватила росіян Петрова і Боширова в отруєнні Скрипалів – відео

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Сергій Скрипаль і його дочка були отруєні в Солсбері 4 березня 2018 року нервово-паралітичною речовиною «Новачок», розробка якого велася ще в СРСР. Лондон стверджує, що замах організував Кремль, і покладає відповідальність за подію особисто на президента Росії Володимира Путіна. Москва звинувачення відкидає.

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